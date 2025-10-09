Seconda sosta per le nazionali di calcio, andiamo a fare il punto della situazione sul campionato francese, dove i campioni in carica del PSG si sono ripresi la testa della classifica, complice anche il primo ko stagionale del Lione. Bene anche Marsiglia e Strasburgo. Aggiornamento Ligue 1 9 ottobre.
Aggiornamento Ligue 1 9 ottobre: il PSG torna al comando
La settima giornata di Ligue 1 ha visto un ribaltone al vertice, con il Paris Saint-Germain che ha conquistato la testa solitaria della classifica nonostante un pareggio. I parigini, impegnati nella difficile trasferta contro il Lilla, non sono andati oltre l’1-1, un risultato che si è comunque rivelato sufficiente per staccare i rivali. La vera sorpresa di giornata è stata la sconfitta interna del Lione, che partiva a pari punti con il PSG. I lionesi sono stati battuti in casa per 2-1 dal Tolosa, perdendo una grande occasione per portarsi in vetta.
Di questa situazione hanno approfittato l’Olympique Marsiglia, che ha vinto nettamente 3-0 sul campo del Metz, e il Racing Strasburgo, autore di una goleada per 5-0 contro l’Angers. Entrambe le squadre hanno così raggiunto il Lione a 15 punti, creando un affollato gruppo di inseguitrici a un solo punto di distanza dalla capolista.
RISULTATI 7° GIORNATA LIGUE 1
- Paris vs. Lorient: 2-0
- Metz vs. Olympique Marsiglia: 0-3
- Brest vs. Nantes: 0-0
- Auxerre vs. Lens: 1-2
- Lione vs. Tolosa: 1-2
- Le Havre vs. Rennes: 2-2
- Monaco vs. Nizza: 2-2
- Racing Strasburgo vs. Angers: 5-0
- Lilla vs. PSG: 1-1
CLASSIFICA LIGUE 1 2025-2026
- PSG – 16 punti
- Olympique Marsiglia – 15 punti
- Racing Strasburgo – 15 punti
- Lione – 15 punti
- Monaco – 13 punti
- Lens – 13 punti
- Lilla – 11 punti
- Paris – 10 punti
- Tolosa – 10 punti
- Rennes – 10 punti
- Brest – 8 punti
- Nizza – 8 punti
- Lorient – 7 punti
- Le Havre – 6 punti
- Nantes – 6 punti
- Auxerre – 6 punti
- Angers – 5 punti
- Metz – 2 punti
Quote Antepost Ligue 1 2025-2026
Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Ligue 1 2025-2026, il campionato di calcio francese.
