Seconda sosta per le nazionali di calcio, andiamo a fare il punto della situazione sul campionato francese, dove i campioni in carica del PSG si sono ripresi la testa della classifica, complice anche il primo ko stagionale del Lione. Bene anche Marsiglia e Strasburgo. Aggiornamento Ligue 1 9 ottobre.

Aggiornamento Ligue 1 9 ottobre: il PSG torna al comando

La settima giornata di Ligue 1 ha visto un ribaltone al vertice, con il Paris Saint-Germain che ha conquistato la testa solitaria della classifica nonostante un pareggio. I parigini, impegnati nella difficile trasferta contro il Lilla, non sono andati oltre l’1-1, un risultato che si è comunque rivelato sufficiente per staccare i rivali. La vera sorpresa di giornata è stata la sconfitta interna del Lione, che partiva a pari punti con il PSG. I lionesi sono stati battuti in casa per 2-1 dal Tolosa, perdendo una grande occasione per portarsi in vetta.

Di questa situazione hanno approfittato l’Olympique Marsiglia, che ha vinto nettamente 3-0 sul campo del Metz, e il Racing Strasburgo, autore di una goleada per 5-0 contro l’Angers. Entrambe le squadre hanno così raggiunto il Lione a 15 punti, creando un affollato gruppo di inseguitrici a un solo punto di distanza dalla capolista.

RISULTATI 7° GIORNATA LIGUE 1

Paris vs. Lorient: 2-0

Metz vs. Olympique Marsiglia: 0-3

Brest vs. Nantes: 0-0

Auxerre vs. Lens: 1-2

Lione vs. Tolosa: 1-2

Le Havre vs. Rennes: 2-2

Monaco vs. Nizza: 2-2

Racing Strasburgo vs. Angers: 5-0

Lilla vs. PSG: 1-1

CLASSIFICA LIGUE 1 2025-2026

PSG – 16 punti

Olympique Marsiglia – 15 punti

Racing Strasburgo – 15 punti

Lione – 15 punti

Monaco – 13 punti

Lens – 13 punti

Lilla – 11 punti

Paris – 10 punti

Tolosa – 10 punti

Rennes – 10 punti

Brest – 8 punti

Nizza – 8 punti

Lorient – 7 punti

Le Havre – 6 punti

Nantes – 6 punti

Auxerre – 6 punti

Angers – 5 punti

Metz – 2 punti

Quote Antepost Ligue 1 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Ligue 1 2025-2026, il campionato di calcio francese.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.