Pronostici Ligue 1: PSG in testa alla seconda sosta per le nazionali, si ferma il Lione

Aggiornamento Ligue 1 9 ottobre
Pronostici Ligue 1
di
9 Ottobre 2025

Seconda sosta per le nazionali di calcio, andiamo a fare il punto della situazione sul campionato francese, dove i campioni in carica del PSG si sono ripresi la testa della classifica, complice anche il primo ko stagionale del Lione. Bene anche Marsiglia e Strasburgo. Aggiornamento Ligue 1 9 ottobre.

Aggiornamento Ligue 1 9 ottobre: il PSG torna al comando

La settima giornata di Ligue 1 ha visto un ribaltone al vertice, con il Paris Saint-Germain che ha conquistato la testa solitaria della classifica nonostante un pareggio. I parigini, impegnati nella difficile trasferta contro il Lilla, non sono andati oltre l’1-1, un risultato che si è comunque rivelato sufficiente per staccare i rivali. La vera sorpresa di giornata è stata la sconfitta interna del Lione, che partiva a pari punti con il PSG. I lionesi sono stati battuti in casa per 2-1 dal Tolosa, perdendo una grande occasione per portarsi in vetta. 

Di questa situazione hanno approfittato l’Olympique Marsiglia, che ha vinto nettamente 3-0 sul campo del Metz, e il Racing Strasburgo, autore di una goleada per 5-0 contro l’Angers. Entrambe le squadre hanno così raggiunto il Lione a 15 punti, creando un affollato gruppo di inseguitrici a un solo punto di distanza dalla capolista.

RISULTATI 7° GIORNATA LIGUE 1

  • Paris vs. Lorient: 2-0
  • Metz vs. Olympique Marsiglia: 0-3
  • Brest vs. Nantes: 0-0
  • Auxerre vs. Lens: 1-2
  • Lione vs. Tolosa: 1-2
  • Le Havre vs. Rennes: 2-2
  • Monaco vs. Nizza: 2-2
  • Racing Strasburgo vs. Angers: 5-0
  • Lilla vs. PSG: 1-1

CLASSIFICA LIGUE 1 2025-2026

  • PSG – 16 punti
  • Olympique Marsiglia – 15 punti
  • Racing Strasburgo – 15 punti
  • Lione – 15 punti
  • Monaco – 13 punti
  • Lens – 13 punti
  • Lilla – 11 punti
  • Paris – 10 punti
  • Tolosa – 10 punti
  • Rennes – 10 punti
  • Brest – 8 punti
  • Nizza – 8 punti
  • Lorient – 7 punti
  • Le Havre – 6 punti
  • Nantes – 6 punti
  • Auxerre – 6 punti
  • Angers – 5 punti
  • Metz – 2 punti

Quote Antepost Ligue 1 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Ligue 1 2025-2026, il campionato di calcio francese.

Screenshot 2025-10-09 alle 12.48.11.png

