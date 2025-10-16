Di rientro dalla sosta per le nazionali, dal 17 al 19 ottobre si gioca l’8° giornata di Ligue 1, il campionato di calcio francese. Andiamo a vedere le sfide che ci attendono nei prossimi giorni, con un focus sul Pronostico Tolosa-Metz 19 ottobre 2025.
Pronostico Tolosa-Metz 19 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Tolosa-Metz, match della 8° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Tolosa a centro classifica con 10 punti dopo le prime 7 giornate del campionato di calcio francese, con la squadra che ha un ottimo reparto offensivo che ha già messo a referto 11 reti, peccato la difesa troppo fragile che ne ha subite già 12 di reti, e questo rallenta la marcia del Tolosa che però prima della sosta per le nazionali aveva messo a segno una grande vittoria per 2-1 in trasferta a Lione.
Se la passa peggio il Metz attualmente all’ultimo posto, e unica squadra di Ligue 1 che cerca ancora la prima vittoria, con 2 pareggi e 5 sconfitte. Il Metz ha la peggior difesa con 16 reti al passivo, e uno dei peggiori attacchi con sole 5 reti a referto nelle prime 7 partite. Il Metz ha sempre perso in trasferta con 11 gol incassati in 3 partite fuori casa. Prima della pausa il Metz ha perso pesantemente anche in casa (0-3 contro il Marsiglia).
Probabili Formazioni Tolosa-Metz
Toulouse (4-3-3): Restes; Diarra, Nicolaisen, Costa, Desler; Gelabert, Sierro, Schmidt, Magri, Donnum, Dallinga
Metz (4-3-3): Oukidja; Udol, Cande, Herelle, Kouao; Camara, N’Doram, Jean Jacques; Sabaly, Asoro, Estupinan
Guida TV Calcio Ligue 1 dove vedere Tolosa-Metz?
Segui live la partita di Ligue 1 Metz-Tolosa in diretta tv sui canali di Skysport e in streaming su Sky GO e NOW TV.
Migliori quote per Tolosa-Metz
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Tolosa nettamente favorita in casa @1.58 su Admiralbet mentre il Metz si gioca @6.25 su Marathonbet, col pareggio @4.00 su Goldbet e Sisal.
Tolosa-Metz
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.57
|4.00
|6.00
|1.55
|3.80
|6.25
|1.58
|3.85
|5.50
|1.55
|3.90
|5.50
|1.57
|4.00
|5.50
Le nostre scommesse su Tolosa-Metz
Tolosa che arriva da 4 Over nelle ultime 5 partite e in questa stagione assistiamo a 3.3 gol totali di media nelle partite di questa squadra, e in sole 3 partite in casa abbiamo già visto ben 15 reti, 13 delle quali nelle ultime 2. Il Metz ha una media di 3.0 reti a partita in questo avvio di campionato, non ha un grande attacco, ma ha la difesa più perforata di Ligue 1, al pari del Lorient, con 16 gol al passivo. In 2 degli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni abbiamo visto almeno 3 reti, come ci aspettiamo di vederle anche in questo match.
PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.90 BET365
Risultato esatto e scommesse marcatori Tolosa-Metz
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 2-2.
Le altre partite della 8° giornata di Ligue 1 e free pick
Ecco la giornata completa della 8° giornata di Ligue 1 2025-2026 con le principali quote di Sisal.
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (1-6, -5.27)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito.
