Di rientro dalla sosta per le nazionali, dal 17 al 19 ottobre si gioca l’8° giornata di Ligue 1, il campionato di calcio francese. Andiamo a vedere le sfide che ci attendono nei prossimi giorni, con un focus sul Pronostico Tolosa-Metz 19 ottobre 2025.

Pronostico Tolosa-Metz 19 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Tolosa-Metz, match della 8° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Tolosa a centro classifica con 10 punti dopo le prime 7 giornate del campionato di calcio francese, con la squadra che ha un ottimo reparto offensivo che ha già messo a referto 11 reti, peccato la difesa troppo fragile che ne ha subite già 12 di reti, e questo rallenta la marcia del Tolosa che però prima della sosta per le nazionali aveva messo a segno una grande vittoria per 2-1 in trasferta a Lione.

Se la passa peggio il Metz attualmente all’ultimo posto, e unica squadra di Ligue 1 che cerca ancora la prima vittoria, con 2 pareggi e 5 sconfitte. Il Metz ha la peggior difesa con 16 reti al passivo, e uno dei peggiori attacchi con sole 5 reti a referto nelle prime 7 partite. Il Metz ha sempre perso in trasferta con 11 gol incassati in 3 partite fuori casa. Prima della pausa il Metz ha perso pesantemente anche in casa (0-3 contro il Marsiglia).

Probabili Formazioni Tolosa-Metz

Toulouse (4-3-3): Restes; Diarra, Nicolaisen, Costa, Desler; Gelabert, Sierro, Schmidt, Magri, Donnum, Dallinga

Metz (4-3-3): Oukidja; Udol, Cande, Herelle, Kouao; Camara, N’Doram, Jean Jacques; Sabaly, Asoro, Estupinan

Guida TV Calcio Ligue 1 dove vedere Tolosa-Metz?

Segui live la partita di Ligue 1 Metz-Tolosa in diretta tv sui canali di Skysport e in streaming su Sky GO e NOW TV.

Migliori quote per Tolosa-Metz

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Tolosa nettamente favorita in casa @1.58 su Admiralbet mentre il Metz si gioca @6.25 su Marathonbet, col pareggio @4.00 su Goldbet e Sisal.

Le nostre scommesse su Tolosa-Metz

Tolosa che arriva da 4 Over nelle ultime 5 partite e in questa stagione assistiamo a 3.3 gol totali di media nelle partite di questa squadra, e in sole 3 partite in casa abbiamo già visto ben 15 reti, 13 delle quali nelle ultime 2. Il Metz ha una media di 3.0 reti a partita in questo avvio di campionato, non ha un grande attacco, ma ha la difesa più perforata di Ligue 1, al pari del Lorient, con 16 gol al passivo. In 2 degli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni abbiamo visto almeno 3 reti, come ci aspettiamo di vederle anche in questo match.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.90 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Tolosa-Metz

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 2-2.

Le altre partite della 8° giornata di Ligue 1 e free pick

Ecco la giornata completa della 8° giornata di Ligue 1 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (1-6, -5.27)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌

