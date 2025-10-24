Pronostici Ligue 1: Lens-Marsiglia e le partite della 9° giornata del campionato di calcio francese

Pronostico Lens-Marsiglia 25 ottobre 2025
Pronostici Ligue 1
Avatar
di
24 Ottobre 2025

Il programma della 9° giornata di Ligue 1 francese di questo weekend, con focus sul big match Lens e Marsiglia su cui ci concentriamo per la nostra free pick sul campionato di calcio francese di questa settimana. Pronostico Lens-Marsiglia 25 ottobre 2025.

Pronostico Lens-Marsiglia 25 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lens-Marsiglia, match della 9° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Lens non perde da 4 giornate in campionato, con 3 vittorie (comprese le ultime 2) e 1 pareggio, un rendimento che ha portato la squadra al 4° posto con 16 punti.

Il Marsiglia arriva da 5 vittorie consecutive e mantiene il comando di Ligue 1 con 18 punti, uno in più del PSG. L’Olympique ha il miglior attacco del campionato con 21 gol a referto, ma anche la miglior difesa (assieme proprio al Lens) con 7 gol al passivo.

Pronostico Lens-Marsiglia 25 ottobre 2025

Probabili Formazioni Lens-Marsiglia

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou; Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thiauvin, Guillavogui; Edouard. All. Pierre Sage

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; O’Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang. All. Roberto De Zerbi

Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Lens-Marsiglia?

L’incontro tra Lens e Marsiglia verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Mix, in streaming su Sky Go e Now TV.

Migliori quote per Lens-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lens-Marsiglia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.703.602.50
2.703.402.55
2.703.502.45
2.653.502.40
2.703.302.60

Le nostre scommesse su Lens-Marsiglia

Come detto si sfidano le due migliori difese del campionato transalpino, entrambe con 7 gol al passivo dopo le prime 8 giornate. Nell’ultimo precedente dello scorso anno finì 1-0 per il Lens a Marsiglia, un risultato a basso punteggio che speriamo di vedere anche oggi. Prendiamo la somma gol asiatica di Bet365 a 2.75, ovvero con 3 gol totali avremo mezzo rimborso sulla puntata.

PRONOSTICO: UNDER 2.75 @1.93

Risultato esatto e scommesse marcatori Lens-Marsiglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 1-3.

Le altre partite della 9° giornata di Ligue 1 e free pick

Ecco la giornata completa della 9° giornata di Ligue 1 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (1-6, -4.37)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
,
pronostici sportivi telegram
