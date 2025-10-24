Il programma della 9° giornata di Ligue 1 francese di questo weekend, con focus sul big match Lens e Marsiglia su cui ci concentriamo per la nostra free pick sul campionato di calcio francese di questa settimana. Pronostico Lens-Marsiglia 25 ottobre 2025.
Pronostico Lens-Marsiglia 25 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lens-Marsiglia, match della 9° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il Lens non perde da 4 giornate in campionato, con 3 vittorie (comprese le ultime 2) e 1 pareggio, un rendimento che ha portato la squadra al 4° posto con 16 punti.
Il Marsiglia arriva da 5 vittorie consecutive e mantiene il comando di Ligue 1 con 18 punti, uno in più del PSG. L’Olympique ha il miglior attacco del campionato con 21 gol a referto, ma anche la miglior difesa (assieme proprio al Lens) con 7 gol al passivo.
Probabili Formazioni Lens-Marsiglia
LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou; Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thiauvin, Guillavogui; Edouard. All. Pierre Sage
MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; O’Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang. All. Roberto De Zerbi
Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Lens-Marsiglia?
L’incontro tra Lens e Marsiglia verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Mix, in streaming su Sky Go e Now TV.
Migliori quote per Lens-Marsiglia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Lens-Marsiglia
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.70
|3.60
|2.50
|2.70
|3.40
|2.55
|2.70
|3.50
|2.45
|2.65
|3.50
|2.40
|2.70
|3.30
|2.60
Le nostre scommesse su Lens-Marsiglia
Come detto si sfidano le due migliori difese del campionato transalpino, entrambe con 7 gol al passivo dopo le prime 8 giornate. Nell’ultimo precedente dello scorso anno finì 1-0 per il Lens a Marsiglia, un risultato a basso punteggio che speriamo di vedere anche oggi. Prendiamo la somma gol asiatica di Bet365 a 2.75, ovvero con 3 gol totali avremo mezzo rimborso sulla puntata.
PRONOSTICO: UNDER 2.75 @1.93
Risultato esatto e scommesse marcatori Lens-Marsiglia
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 1-3.
Le altre partite della 9° giornata di Ligue 1 e free pick
Ecco la giornata completa della 9° giornata di Ligue 1 2025-2026 con le principali quote di Sisal.
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (1-6, -4.37)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.