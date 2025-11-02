Pronostico Tolosa-Le Havre: formazioni, quote e scommesse 11° giornata Ligue 1 francese

Pronostico Tolosa-Le Havre 2 novembre 2025
Pronostici Ligue 1
30 Ottobre 2025

Si torna in campo col campionato di calcio francese nel weekend con l’11° giornata di Ligue 1 e per la nostra free pick del fine settimana di calcio transalpino ci concentriamo su una sfida domenicale, col Pronostico Tolosa-Le Havre 2 novembre 2025.

Pronostico Tolosa-Le Havre 2 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Tolosa-Le Havre, match della 11° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Tolosa è al 9° posto in campionato con 14 punti, ma nelle ultime 2 giornate ha raccolto solo un punticino, dall’ultimo 2-2 interno contro il Rennes, subito dopo la sconfitta di misura (0-1) subita nel Principato contro il Monaco. Il Tolosa in casa ha perso solo 1 volta in stagione, lo spettacolare 3-6 contro i campioni di Francia e d’Europa del PSG, da allora 2 pareggi e 1 vittoria.

Il Le Havre è poco dietro con 12 punti in 11° posizione, ma è reduce da 2 vittorie con la difesa che si è ritrovata col doppio 1-0 in casa dell’Auxerre (prima vittoria stagionale in trasferta per questa squadra) e la corsa settimana contro il Brest.

Probabili formazioni Tolosa-Le Havre

Tolosa (3-4-2-1): Restes, Cresswell, Nicolaisen, McKenzie, Casseres, Francis, Sidibe, Methalie, Gboho, Donnum, Magri.

Le Havre (3-1-4-2): Diaw, Sangante, Lloris, Zagadou, Seko, Toure, Ebonog, Khadra, Doucoure, Kyeremeh, Delaine.

Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Tolosa-Le Havre?

Tolosa e Le Havre sono in campo domenica 2 novembre alle ore 17:15 dallo Stadium de Toulouse. La Ligue 1 torna su Sky Sport. Il meglio del campionato francese con i top match della Ligue 1 2025/26 li trovi sui canali Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Tolosa-Le Havre

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. 

Le nostre scommesse su Tolosa-Le Havre

Eravamo indecisi se prendere la vittoria del Tolosa in casa o se giocare anche qui sulle reti, e abbiamo scelto quest’ultima opzione giocando su entrambe le squadre. Prima del doppio 1-0 vincente la difesa del Le Havre era stata una delle peggiori del campionato di calcio francese con 16 gol al passivo in 9 giornate. Anche la difesa del Tolosa concede tanto (15 reti al passivo), ma l’attacco risponde con 17 reti a referto. 3 delle ultime 4 partite interne del Tolosa hanno visto entrambe le squadre a segno. L’ultima volta che queste due formazioni si sono affrontate è finita 4-1 per il Tolosa in trasferta, e anche per questa partita speriamo nel Gol/Gol ben ripagato.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato Finale esatto e scommesse marcatori Tolosa-Le Havre

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 3-1, 0-2.

Le altre partite della 11° giornata di Ligue 1 e free pick

Ecco la giornata completa della 11° giornata di Ligue 1 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Screenshot 2025-10-30 alle 16.01.32.png

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (2-7, -4.87)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

