Il big match della 12° giornata di Ligue 1 francese si gioca domenica sera, alle ore 20:45 dal Parc Olympique Lyonnais nello scontro tra i padroni di casa al 6° posto, e la capolista e campione in carica, il Paris SG. Pronostico Lione-PSG 9 novembre 2025.

Pronostico Lione-PSG 9 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lione-PSG, match della 12° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Lione ha rallentato con 1 sola vittoria nelle ultime 5 di campionato, anche se non perde da 3 turni, con 1 vittoria seguita dai 2 pareggi recenti: 3-3 col Paris FC e 0-0 sul campo del Brest. Il Lione spera che il fattore campo possa dargli una mano visto che ha vinto 4 partite su 5 sul campo amico. Giovedì in Europa League il Lione ha perso 0-2 sul campo del Betis.

Il PSG è al comando di Ligue 1 con 24 punti (7-3-1), il 2° miglior attacco (21 gol segnati) ma anche la miglior difesa del campionato transalpino con solo 9 reti al passivo. Il PSG ha perso solo una volta in campionato, ma nelle ultime 5 giornate ha un pò rallentato con 3 pareggi, anche se lo scorso turno è arrivata la vittoria sul Nizza, ma un misero 1-0 di misura. Trasferta europea in Champions League perdente anche per il PSG che al Parco dei principi si è arreso 1-2 contro il Bayern Monaco nel big match del 4° turno.

Probabili Formazioni Lione-PSG

Lione (4-2-3-1): Greif; Niakhaté, Mata, Tagliafico, Maitland-Niles; Morton, Tessmann; Tolisso, Moreira, Šulc; Satriano.

PSG (4-3-3): Chevalier; Pacho, Beraldo, Hernández, Zabarnyi; Vitinha, Zaïre-Emery, Neves; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

Guida TV Calcio: dove vedere Lione-PSG?

Il fischio d’inizio è previsto alle 20:45 al Parc Olympique Lyonnais: la gara sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202). In streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Lione-PSG

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lione-PSG

Tra tutte le competizioni solo in 1 delle ultime 5 partite del Lione abbiamo visto più di 2 gol totali. Il PSG non sembra al 100% in questo momento e lo abbiamo visto anche nel misero 1-0 sul Nizza nell’ultimo turno di campionato. Nelle ultime 4 partite del PSG non abbiamo mai visto più di 3 reti complessive.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.80

Risultato esatto finale Lione-PSG

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 0-3, 2-3.

Le altre partite della 12° giornata di Ligue 1 e free pick

Ecco la giornata completa della 12° giornata di Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (2-8, -5.87)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌

Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅

Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2

Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.