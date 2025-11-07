Il big match della 12° giornata di Ligue 1 francese si gioca domenica sera, alle ore 20:45 dal Parc Olympique Lyonnais nello scontro tra i padroni di casa al 6° posto, e la capolista e campione in carica, il Paris SG. Pronostico Lione-PSG 9 novembre 2025.
Pronostico Lione-PSG 9 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lione-PSG, match della 12° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il Lione ha rallentato con 1 sola vittoria nelle ultime 5 di campionato, anche se non perde da 3 turni, con 1 vittoria seguita dai 2 pareggi recenti: 3-3 col Paris FC e 0-0 sul campo del Brest. Il Lione spera che il fattore campo possa dargli una mano visto che ha vinto 4 partite su 5 sul campo amico. Giovedì in Europa League il Lione ha perso 0-2 sul campo del Betis.
Il PSG è al comando di Ligue 1 con 24 punti (7-3-1), il 2° miglior attacco (21 gol segnati) ma anche la miglior difesa del campionato transalpino con solo 9 reti al passivo. Il PSG ha perso solo una volta in campionato, ma nelle ultime 5 giornate ha un pò rallentato con 3 pareggi, anche se lo scorso turno è arrivata la vittoria sul Nizza, ma un misero 1-0 di misura. Trasferta europea in Champions League perdente anche per il PSG che al Parco dei principi si è arreso 1-2 contro il Bayern Monaco nel big match del 4° turno.
Probabili Formazioni Lione-PSG
Lione (4-2-3-1): Greif; Niakhaté, Mata, Tagliafico, Maitland-Niles; Morton, Tessmann; Tolisso, Moreira, Šulc; Satriano.
PSG (4-3-3): Chevalier; Pacho, Beraldo, Hernández, Zabarnyi; Vitinha, Zaïre-Emery, Neves; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.
Guida TV Calcio: dove vedere Lione-PSG?
Il fischio d’inizio è previsto alle 20:45 al Parc Olympique Lyonnais: la gara sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202). In streaming su Sky Go e NOW.
Migliori quote per Lione-PSG
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
Le nostre scommesse su Lione-PSG
Tra tutte le competizioni solo in 1 delle ultime 5 partite del Lione abbiamo visto più di 2 gol totali. Il PSG non sembra al 100% in questo momento e lo abbiamo visto anche nel misero 1-0 sul Nizza nell’ultimo turno di campionato. Nelle ultime 4 partite del PSG non abbiamo mai visto più di 3 reti complessive.
PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.80
Risultato esatto finale Lione-PSG
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 0-3, 2-3.
Le altre partite della 12° giornata di Ligue 1 e free pick
Ecco la giornata completa della 12° giornata di Ligue 1 2025-2026
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (2-8, -5.87)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
