Pronostici Ligue 1: Marsiglia e Lens non mollano il PSG nella corsa del campionato di calcio francese

Aggiornamento Ligue 1 11 novembre
Pronostici Ligue 1
11 Novembre 2025

Ultime dal campionato di calcio francese, la Ligue 1 2025-2026 che nel weekend prima della sosta per le nazionali ha visto il trio di testa (PSG, Olympique Marsiglia di De Zerbi e Lens) vincere e continuare la corsa per il titolo transalpino. Aggiornamento Ligue 1 11 novembre.

Aggiornamento Ligue 1 11 novembre: Marsiglia e Lens rispondono al PSG

Nell’ultimo turno di Ligue 1 prima della pausa il PSG ha fatto il suo dovere, vincendo 3-2 in trasferta sul difficile campo del Lione. Ma la vera notizia è che gli inseguitori non solo hanno tenuto il passo, ma hanno impressionato. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha liquidato il Brest con un secco 3-0 e il Lens cha fatto anche meglio demolendo in trasferta il Monaco per 4-1.

Racing Strasburgo, vincendo 2-0 lo scontro diretto con il Lilla, ha consolidato il suo quarto posto (22 punti), respingendo i rivali (quinti a 20 punti) poi abbiamo il Monaco sesto a 20 punti.

CLASSIFICA LIGUE 1 2025-2026

  1. PSG – 27 punti
  2. Olympique Marsiglia – 25 punti
  3. Lens – 25 punti
  4. Racing Strasburgo – 22 punti
  5. Lilla – 20 punti
  6. Monaco – 20 punti
  7. Lione – 20 punti
  8. Rennes – 18 punti
  9. Nizza – 17 punti
  10. Tolosa – 16 punti
  11. Paris – 14 punti
  12. Le Havre – 14 punti
  13. Angers – 13 punti
  14. Metz – 11 punti
  15. Brest – 10 punti
  16. Nantes – 10 punti
  17. Lorient – 10 punti
  18. Auxerre – 7 punti

Quote Antepost Ligue 1: Paris SG senza avversari in lavagna

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Ligue 1 francese 2025-2026.

