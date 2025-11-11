Ultime dal campionato di calcio francese, la Ligue 1 2025-2026 che nel weekend prima della sosta per le nazionali ha visto il trio di testa (PSG, Olympique Marsiglia di De Zerbi e Lens) vincere e continuare la corsa per il titolo transalpino. Aggiornamento Ligue 1 11 novembre.

Aggiornamento Ligue 1 11 novembre: Marsiglia e Lens rispondono al PSG

Nell’ultimo turno di Ligue 1 prima della pausa il PSG ha fatto il suo dovere, vincendo 3-2 in trasferta sul difficile campo del Lione. Ma la vera notizia è che gli inseguitori non solo hanno tenuto il passo, ma hanno impressionato. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha liquidato il Brest con un secco 3-0 e il Lens cha fatto anche meglio demolendo in trasferta il Monaco per 4-1.

Racing Strasburgo, vincendo 2-0 lo scontro diretto con il Lilla, ha consolidato il suo quarto posto (22 punti), respingendo i rivali (quinti a 20 punti) poi abbiamo il Monaco sesto a 20 punti.

CLASSIFICA LIGUE 1 2025-2026

PSG – 27 punti Olympique Marsiglia – 25 punti Lens – 25 punti Racing Strasburgo – 22 punti Lilla – 20 punti Monaco – 20 punti Lione – 20 punti Rennes – 18 punti Nizza – 17 punti Tolosa – 16 punti Paris – 14 punti Le Havre – 14 punti Angers – 13 punti Metz – 11 punti Brest – 10 punti Nantes – 10 punti Lorient – 10 punti Auxerre – 7 punti

Quote Antepost Ligue 1: Paris SG senza avversari in lavagna

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Ligue 1 francese 2025-2026.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.