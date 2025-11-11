Ultime dal campionato di calcio francese, la Ligue 1 2025-2026 che nel weekend prima della sosta per le nazionali ha visto il trio di testa (PSG, Olympique Marsiglia di De Zerbi e Lens) vincere e continuare la corsa per il titolo transalpino. Aggiornamento Ligue 1 11 novembre.
Aggiornamento Ligue 1 11 novembre: Marsiglia e Lens rispondono al PSG
Nell’ultimo turno di Ligue 1 prima della pausa il PSG ha fatto il suo dovere, vincendo 3-2 in trasferta sul difficile campo del Lione. Ma la vera notizia è che gli inseguitori non solo hanno tenuto il passo, ma hanno impressionato. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha liquidato il Brest con un secco 3-0 e il Lens cha fatto anche meglio demolendo in trasferta il Monaco per 4-1.
Racing Strasburgo, vincendo 2-0 lo scontro diretto con il Lilla, ha consolidato il suo quarto posto (22 punti), respingendo i rivali (quinti a 20 punti) poi abbiamo il Monaco sesto a 20 punti.
CLASSIFICA LIGUE 1 2025-2026
- PSG – 27 punti
- Olympique Marsiglia – 25 punti
- Lens – 25 punti
- Racing Strasburgo – 22 punti
- Lilla – 20 punti
- Monaco – 20 punti
- Lione – 20 punti
- Rennes – 18 punti
- Nizza – 17 punti
- Tolosa – 16 punti
- Paris – 14 punti
- Le Havre – 14 punti
- Angers – 13 punti
- Metz – 11 punti
- Brest – 10 punti
- Nantes – 10 punti
- Lorient – 10 punti
- Auxerre – 7 punti
Quote Antepost Ligue 1: Paris SG senza avversari in lavagna
Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Ligue 1 francese 2025-2026.
