La 13° giornata di Ligue 1 2025-2026 si aprirà venerdì 21 alle ore 20:45 dall’Allianz Riviera e proprio sull’anticipo di questo turno del campionato di calcio francese si concentra la free pick di questa settimana. Pronostico Nizza-Marsiglia 21 novembre 2025.

Pronostico Nizza-Marsiglia 21 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nizza-Marsiglia, match della 13° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Momento no per il Nizza che dopo 3 vittorie ha perso le ultime 2 di campionato (entrambe trasferte, 0-1 al Parco dei Principi contro il PSG e 1-2 a Metz), una striscia che potrebbe prolungarsi in questa sfida interna contro un avversario di livello. Il Nizza è al 9° posto con 17 punti, muna classifica che potrebbe peggiorare se la squadra non migliorerà il proprio rendimento, visto che al momento ha più gol subiti (18) di quanti ne abbia segnati (17).

Il Marsiglia è al 2° posto con 25 punti e sta tenendo testa al PSG che è avanti solo di 2. La squadra di De Zerbi non ha solo una solida difesa (11 gol al passivo come il Paris-SG) ma anche il miglior attacco con 28 reti (sì, meglio anche del PSG fermo a 24) e ha l’occasione di vincere la 3° partita di fila per continuare a mettere pressione ai campioni di Francia e d’Europa.

Probabili Formazioni Nizza-Marsiglia

Nizza: Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Clauss, Boudaoui, Sanson, Abdi; Diop; Boga, Cho.

Marsiglia: Rulli; Pavard, Egan-Riley, Palmieri; Lirola, Hojbjerg, O’Riley, Garcia; Gomes, Greenwood; Aubameyang.

Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Nizza-Marsiglia?

La partita si disputerà venerdì 21 novembre alle 20:45. La diretta dell’incontro sarà disponibile su Sky, su NOW e su Ligue 1+.

Migliori quote per Nizza-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Nizza-Marsiglia

Il Nizza è in una fase di calo, il Marsiglia ne potrebbe approfittare per il 3° successo di fila e per continuare a mettere pressione al PSG. La squadra di De Zerbi gioca uno dei migliori calcio della lega francese, lo dimostra anche il +18 di differenza reti, il miglior dato di Ligue 1, e ha vinto 3 delle ultime 4 trasferte. Andiamo per un altro successo, vendicando così lo 0-2 dell’ultimo viaggio qui lo scorso anno all’Allianz Riviera (dopo il 2-0 dell’andata in casa in favore dell’Olympique).

PRONOSTICO: VITTORIA MARSIGLIA @1.95 SISAL

Risultato Esatto Finale Nizza-Marsiglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 2-2, 1-3.

