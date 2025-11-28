Una grande classica del calcio transalpino va in scena sabato alle ore 18:30 dallo Stade Louis II nel Principato di Monaco dove arrivano i campioni in carica di Francia e d’Europa che proveranno ad approfittare del momento no dei monegaschi nella 14° giornata di Ligue 1. Pronostico Monaco-PSG 29 novembre 2025.
Pronostico Monaco-PSG 29 novembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Monaco-PSG, match della 14° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il PSG campione in carica è al comando del campionato francese con 30 punti, ma non può stare tranquillo col Marsiglia di De Zerbi che lo tallona a -2 e non molla i parigini che sono reduci da 3 vittorie consecutive in Ligue 1, e hanno vinto anche in settimana in Champions, faticando però nello spettacolare 5-3 sul Tottenham.
Il Monaco invece è in crisi, e non è andato oltre il 2-2 anche sul campo del modesto Pafos, così che la squadra del Principato non è riuscita a rilanciarsi neanche in Europa, dopo le ultime 3 sconfitte in campionato che l’hanno fatta scendere al 8° posto con 20 punti, 10 in meno del PSG. Negli ultimi 2 ko i monegaschi hanno concesso 8 gol (4+4), in casa contro il Lens e sul campo del Rennes.
Probabili Formazioni Monaco-PSG
Monaco (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Teze, Salisu, Henrique; Camara, Pogba; Akliouche, Minamino, Fati; Balogun. Allenatore: Pocognoli.
PSG (4-3-3): Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Dembele, Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.
Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Monaco-PSG?
Monaco-PSG si giocherà sabato 29 novembre alle 17:00. Sky quest’anno ha acquisito i diritti per tutta la stagione della Ligue 1, proponendo le migliori due partite di ogni giornata. Monaco-PSG sarà visibile in Italia tramite il canale Sky Sport Max.
Migliori quote per Monaco-PSG
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
Le nostre scommesse su Monaco-PSG
Abbiamo detto del Monaco in crisi, con 8 gol incassati nelle ultime 2 di campionato, incapace di sbloccarsi nemmeno in Europa col piccolo Pafos. Il PSG non sembra l’avversario adatto per tornare alla vittoria da parte del Monaco che secondo noi perderà la 4° di fila in Ligue 1, anche perchè il PSG non può permettersi passi falsi col Marsiglia che dietro non molla.
PRONOSTICO: VITTORIA PSG @1.62 MARATHONBET
Risultato Esatto Finale Monaco-PSG
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 0-4.
