Pronostico Lorient-Lione: probabili formazioni, quote, analisi e scommesse 15° giornata di Ligue 1 del 7-12-2025

Pronostico Lorient-Lione 7 dicembre 2025
5 Dicembre 2025

Domenica sera alle ore 20:45 la 15° giornata di Ligue 1 francese si chiuderà dallo Stade du Moustoir di Lorient dove arriva il Lione a caccia della terza vittoria di fila, ma anche i padroni di casa non perdono da 3 turni in campionato. Pronostico Lorient-Lione 7 dicembre 2025.

Pronostico Lorient-Lione 7 dicembre 2025: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Lorient-Lione, match della 15° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Lorient rimane al quartultimo posto a solo +3 dalla zona rossa, ma è in momento di ripresa e si è tolto dalla zona retrocessione con 2 pareggi seguiti dal 3-1 sul Nizza dello scorso turno. 

Il Lione ha alti obiettivi, come quello di difendere e magari migliorare il 6° posto, attualmente l’ultimo che porta in Europa. Il Lione ha un ottima difesa che ha concesso 15 reti in 14 giornate di campionato, e lo scorso turno ha vinto con un rotondo 3-0 sul Nantes.

Pronostico Lorient-Lione 7 dicembre 2025

Pronostico Lorient-Lione 7 dicembre 2025

Probabili Formazioni Lorient-Lione

Lorient (3-4-2-1): Yvon Mvogo, Bamo Meïté, Montassar Talbi, Darlin Yongwa, Théo Le Bris, Arthur Avom Ebong, Noah Cadiou, Arsène Kouassi,  Aiyegun Tosin, Karim Dermane, Sambou Soumano

Lione (4-2-3-1): Dominik Greif, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Nicolás Tagliafico, Tanner Tessmann, Corentin Tolisso, Adam Karabec, Khalis Merah, Afonso Moreira, Martín Satriano

Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Lorient-Lione?

Lorient e Lione sono in campo domenica 7 dicembre alle ore 20:45 e il match sarà disponibile sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Lorient-Lione

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lorient-Lione
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.103.402.30
3.203.502.20
3.053.402.20
3.103.452.15
3.053.402.25

Le nostre scommesse su Lorient-Lione

Entrambe le squadre arrivano da due partite da Over 2.5 con 3 e 4 gol totali. Nelle partite del Lione vediamo 2.6 gol totali di media, che sale a 3.3 con la pessima difesa del Lorient che in casa è O/U 5-2 (4.3 gol totali).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.88 STARVEGAS

Risultato esatto finale Lorient-Lione

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-2, 2-2.

Risultati Free Pick Ligue 1

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (3-10, -6.92)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌

,
