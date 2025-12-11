La sfida più interessante della 16° giornata di Ligue 1 francese è in programma domenica sera dallo Stade Vélodrome con la squadra di De Zerbi chiamati a ritorno alla vittoria dopo essere scesi al 3° posto con un solo punto raccolto nelle ultime 2 giornate del campionato di calcio transalpino. Pronostico Marsiglia-Monaco 14 dicembre 2025.
Pronostico Marsiglia-Monaco 14 dicembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Marsiglia-Monaco, match della 16° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il Marsiglia è sceso al 3° posto dopo il 2-2 interno col Tolosa, seguito dal brutto ko di Lilla per 0-1, che lascia la squadra di Roberto De Zerbi a 29 punti, ma -4 dal PSG e a -5 dalla capolista a sorpresa, il Lens. L’Olympique ha sempre il miglior attacco del campionato di calcio Francese con 35 gol all’attivo in 15 giornate. Il Marsiglia si è già ripreso in settimana in Champions, col 3-2 importante in trasferta in. Belgio contro la Royale Union SG.
Il Monaco è sceso al 7° posto con 23 punti, fuori dalla zona europea, a -1 da Rennes e Lione, con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato. Anche la squadra del Principato si è rinvigorita nel fine settimana di Champions, con l’1-0 sul Galatasaray.
Probabili Formazioni Marsiglia-Monaco
Olympique Marsiglia (4-3-3): Rulli, Aguerd, Murillo, Emerson, Weah, Hojbjerg, O’Riley, Vermeeren, Aubameyang, Paixao, Greenwood. Allenatore: De Zerbi.
Monaco (4-2-3-1): Hradecky, Kehrer, Salisu, Vanderson, Camara, Zakaria, Minamino, Golovin, Akliouche, Balogun. Allenatore: Pocognoli
Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Marsiglia-Monaco?
Marsiglia e Monaco sono in campo al Velodrome, domenica 14 dicembre alle ore 20:45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.
Migliori quote per Marsiglia-Monaco
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Marsiglia-Monaco
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.85
|3.75
|3.75
|1.90
|3.75
|3.75
|1.88
|3.75
|3.65
|1.85
|3.80
|3.65
|1.85
|3.85
|3.75
Le nostre scommesse su Marsiglia-Monaco
In casa diamo fiducia al Marsiglia di De Zerbi che a nostro avviso potrà tornare alla vittoria contro il Monaco, per vendicare lo 0-3 dello scorso anno nel Principato.
PRONOSTICO: VITTORIA MARSIGLIA @1.90 MARATHONBET
Risultato Esatto Finale Marsiglia-Monaco
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 2-2.
Risultati Free Pick Ligue 1
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (3-11, -7.92)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.