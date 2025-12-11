Pronostici Ligue 1: Marsiglia-Monaco, analisi e scommesse sul big match della 16° giornata di Ligue 1 del 14-12-2025

Pronostico Marsiglia-Monaco 14 dicembre 2025
Pronostici Ligue 1
Avatar
di
11 Dicembre 2025

La sfida più interessante della 16° giornata di Ligue 1 francese è in programma domenica sera dallo Stade Vélodrome con la squadra di De Zerbi chiamati a ritorno alla vittoria dopo essere scesi al 3° posto con un solo punto raccolto nelle ultime 2 giornate del campionato di calcio transalpino. Pronostico Marsiglia-Monaco 14 dicembre 2025.

Pronostico Marsiglia-Monaco 14 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Marsiglia-Monaco, match della 16° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Marsiglia è sceso al 3° posto dopo il 2-2 interno col Tolosa, seguito dal brutto ko di Lilla per 0-1, che lascia la squadra di Roberto De Zerbi a 29 punti, ma -4 dal PSG e a -5 dalla capolista a sorpresa, il Lens. L’Olympique ha sempre il miglior attacco del campionato di calcio Francese con 35 gol all’attivo in 15 giornate. Il Marsiglia si è già ripreso in settimana in Champions, col 3-2 importante in trasferta in. Belgio contro la Royale Union SG.

Il Monaco è sceso al 7° posto con 23 punti, fuori dalla zona europea, a -1 da Rennes e Lione, con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato. Anche la squadra del Principato si è rinvigorita nel fine settimana di Champions, con l’1-0 sul Galatasaray.

Pronostico Marsiglia-Monaco 14 dicembre 2025

Pronostico Marsiglia-Monaco 14 dicembre 2025

Probabili Formazioni Marsiglia-Monaco

Olympique Marsiglia (4-3-3): Rulli, Aguerd, Murillo, Emerson, Weah, Hojbjerg, O’Riley, Vermeeren, Aubameyang, Paixao, Greenwood. Allenatore: De Zerbi.

Monaco (4-2-3-1): Hradecky, Kehrer, Salisu, Vanderson, Camara, Zakaria, Minamino, Golovin, Akliouche, Balogun. Allenatore: Pocognoli

Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Marsiglia-Monaco?

Marsiglia e Monaco sono in campo al Velodrome, domenica 14 dicembre alle ore 20:45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Marsiglia-Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Marsiglia-Monaco
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.853.753.75
1.903.753.75
1.883.753.65
1.853.803.65
1.853.853.75

Le nostre scommesse su Marsiglia-Monaco

In casa diamo fiducia al Marsiglia di De Zerbi che a nostro avviso potrà tornare alla vittoria contro il Monaco, per vendicare lo 0-3 dello scorso anno nel Principato.

PRONOSTICO: VITTORIA MARSIGLIA @1.90 MARATHONBET

Risultato Esatto Finale Marsiglia-Monaco

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 2-2.

Risultati Free Pick Ligue 1

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (3-11, -7.92)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Lorient-Lione: probabili formazioni, quote, analisi e scommesse 15° giornata di Ligue 1 del 7-12-2025
Pronostici Ligue 1
Pronostico Lorient-Lione: probabili formazioni, quote, analisi e scommesse 15° giornata di Ligue 1 del 7-12-2025
5 Dicembre 2025
Monaco-PSG: le scommesse sul classico del calcio francese nella 14° giornata di Ligue 1 del 29-11-2025
Pronostici Ligue 1
Monaco-PSG: le scommesse sul classico del calcio francese nella 14° giornata di Ligue 1 del 29-11-2025
28 Novembre 2025
Nizza-Marsiglia: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse sull’anticipo della 13° giornata di Ligue 1 del 21-11-2025
Pronostici Ligue 1
Nizza-Marsiglia: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse sull’anticipo della 13° giornata di Ligue 1 del 21-11-2025
19 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.