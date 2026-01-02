Torna anche il campionato di calcio francese, andiamo a vedere cosa ci attende nel fine settimana, con la 17° giornata di Ligue 1, dove noi ci concentriamo sulla sfida di sabato sera allo Stade Pierre-Mauroy con il Pronostico Lilla-Rennes 3 gennaio 2026.
Pronostico Lilla-Rennes 3 gennaio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lilla-Rennes, match della 17° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il Lilla ha chiuso il 2025 vincendo la 4° partite di fila in campionato, in una stagione che la vede al momento al 4° posto in Ligue 1 con 32 punti, pari al Marsiglia e solo a -4 dai campioni in carica del PSG e a 5 dalla capolista sorprendente, il Lens.
Il Rennes è poco dietro a 27 punti, abbastanza per mantenere il 6° e ultimo posto che vale un piazzamento in Europa per una squadra che ha vinto 5 delle ultime 6 di campionato, compreso il più recente 3-1 sul Brest.
Probabili Formazioni Lilla-Rennes
Lille (4-2-3-1): Özer; Meunier, Ngoy, Alexsandro, Verdonk; André, Bouaddi; E. Mbappé, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Allenatore: Genesio
Rennes (3-5-2): B. Samba; Jacquet, Rouault, Brassier; Frankowski, M. Camara, Rongier, D. Cissé, Al-Tamari; Lepaul, Embolo. Allenatore: Beye
Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Lilla-Rennes?
Squadre in campo sabato 3 gennaio alle ore 21:05 dallo Stade Pierre-Mauroy in un match che potrete seguire in diretta con DAZN.
Migliori quote per Lilla-Rennes
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Lilla-Rennes
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.85
|3.75
|4.00
|1.90
|3.70
|4.00
|1.85
|3.50
|4.00
|1.83
|3.65
|4.00
|1.87
|3.50
|4.10
Le nostre scommesse su Lilla-Rennes
Per il Lille nessuna sconfitta nelle ultime 12 sfide di Ligue 1 giocate contro il Rennes. L’ultima vittoria del Rennes contro il Lille, in Ligue 1, risale al lontano maggio 2019. Match molto importante, ma preferiamo il Lilla che in casa in campionato ha un rendimento quasi perfetto (6-1-1) mentre il Rennes ha perso nettamente la sua ultima trasferta, lo 0-5 al Parco dei Principi contro il PSG.
PRONOSTICO: VITTORIA LILLA @1.90 BET365
Risultato Esatto Finale Lilla-Rennes
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 0-0.
Turno completo e Risultati Free Pick Ligue 1
Il Lens capolista ha l’onore e l’onere di aprire l’anno solare nell’anticipo di venerdì (20:45). La trasferta contro il Tolosa (ottavo, 23 punti) nasconde diverse insidie: i padroni di casa sono una formazione solida e il Lens dovrà vincere per mettere pressione psicologica al PSG, che scenderà in campo solo 48 ore dopo.
Domenica sera (20:45) i riflettori del Parco dei Principi si accendono per il Derby di Parigi. Il PSG (secondo, 36 punti) non può permettersi passi falsi nella corsa al titolo, ma dovrà vedersela contro il Paris FC (14°, 16 punti), che cercherà l’impresa della vita contro i “cugini” più blasonati. Turno sulla carta più agevole per l’Olympique Marsiglia (terzo, 32 punti), che al Velodrome ospita un Nantes in crisi profonda (penultimo), con l’obiettivo di blindare il podio.
Sabato pomeriggio, alle ore 17:00, si gioca un altro match interessante, Monaco-Lione: i monegaschi (9°) devono risalire la china, mentre l’OL (5°, 27 punti) vuole confermarsi in zona Europa. Nelle zone basse domenica (17:15) si gioca Lorient-Metz: per gli ospiti, ultimi a 11 punti, è quasi un’ultima spiaggia per non perdere contatto col treno salvezza. Anche Brest-Auxerre, nello stesso orario, è uno scontro diretto delicatissimo per evitare le zone calde.
- Venerdì 02 Gennaio, 20:45
- Tolosa vs Lens
- Sabato 03 Gennaio, 17:00
- Monaco vs Lione
- Sabato 03 Gennaio, 19:00
- Nizza vs Racing Strasburgo
- Sabato 03 Gennaio, 21:05
- Lilla vs Rennes
- Domenica 04 Gennaio, 15:00
- Olympique Marsiglia vs Nantes
- Domenica 04 Gennaio, 17:15
- Brest vs Auxerre
- Lorient vs Metz
- Le Havre vs Angers
- Domenica 04 Gennaio, 20:45
- PSG vs Paris
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (4-11, -7.02)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.