Pronostico Lilla-Rennes: probabili formazioni, analisi, quote, guida tv e scommesse 17° giornata Ligue 1

Pronostico Lilla-Rennes 3 gennaio 2026
Pronostici Ligue 1
Avatar
di
2 Gennaio 2026

Torna anche il campionato di calcio francese, andiamo a vedere cosa ci attende nel fine settimana, con la 17° giornata di Ligue 1, dove noi ci concentriamo sulla sfida di sabato sera allo Stade Pierre-Mauroy con il Pronostico Lilla-Rennes 3 gennaio 2026.

Pronostico Lilla-Rennes 3 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lilla-Rennes, match della 17° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Lilla ha chiuso il 2025 vincendo la 4° partite di fila in campionato, in una stagione che la vede al momento al 4° posto in Ligue 1 con 32 punti, pari al Marsiglia e solo a -4 dai campioni in carica del PSG e a 5 dalla capolista sorprendente, il Lens.

Il Rennes è poco dietro a 27 punti, abbastanza per mantenere il 6° e ultimo posto che vale un piazzamento in Europa per una squadra che ha vinto 5 delle ultime 6 di campionato, compreso il più recente 3-1 sul Brest.

Probabili Formazioni Lilla-Rennes

Lille (4-2-3-1): Özer; Meunier, Ngoy, Alexsandro, Verdonk; André, Bouaddi; E. Mbappé, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Allenatore: Genesio

Rennes (3-5-2): B. Samba; Jacquet, Rouault, Brassier; Frankowski, M. Camara, Rongier, D. Cissé, Al-Tamari; Lepaul, Embolo. Allenatore: Beye

Pronostico Lilla-Rennes 3 gennaio 2026

Pronostico Lilla-Rennes 3 gennaio 2026

Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Lilla-Rennes?

Squadre in campo sabato 3 gennaio alle ore 21:05 dallo Stade Pierre-Mauroy in un match che potrete seguire in diretta con DAZN.

Migliori quote per Lilla-Rennes

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Lilla-Rennes
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.853.754.00
1.903.704.00
1.853.504.00
1.833.654.00
1.873.504.10

Le nostre scommesse su Lilla-Rennes

Per il Lille nessuna sconfitta nelle ultime 12 sfide di Ligue 1 giocate contro il Rennes. L’ultima vittoria del Rennes contro il Lille, in Ligue 1, risale al lontano maggio 2019. Match molto importante, ma preferiamo il Lilla che in casa in campionato ha un rendimento quasi perfetto (6-1-1) mentre il Rennes ha perso nettamente la sua ultima trasferta, lo 0-5 al Parco dei Principi contro il PSG.

PRONOSTICO: VITTORIA LILLA @1.90 BET365

Risultato Esatto Finale Lilla-Rennes

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 0-0.

Turno completo e Risultati Free Pick Ligue 1

Il Lens capolista ha l’onore e l’onere di aprire l’anno solare nell’anticipo di venerdì (20:45). La trasferta contro il Tolosa (ottavo, 23 punti) nasconde diverse insidie: i padroni di casa sono una formazione solida e il Lens dovrà vincere per mettere pressione psicologica al PSG, che scenderà in campo solo 48 ore dopo.

Domenica sera (20:45) i riflettori del Parco dei Principi si accendono per il Derby di Parigi. Il PSG (secondo, 36 punti) non può permettersi passi falsi nella corsa al titolo, ma dovrà vedersela contro il Paris FC (14°, 16 punti), che cercherà l’impresa della vita contro i “cugini” più blasonati. Turno sulla carta più agevole per l’Olympique Marsiglia (terzo, 32 punti), che al Velodrome ospita un Nantes in crisi profonda (penultimo), con l’obiettivo di blindare il podio.

Sabato pomeriggio, alle ore 17:00, si gioca un altro match interessante, Monaco-Lione: i monegaschi (9°) devono risalire la china, mentre l’OL (5°, 27 punti) vuole confermarsi in zona Europa. Nelle zone basse domenica (17:15) si gioca Lorient-Metz: per gli ospiti, ultimi a 11 punti, è quasi un’ultima spiaggia per non perdere contatto col treno salvezza. Anche Brest-Auxerre, nello stesso orario, è uno scontro diretto delicatissimo per evitare le zone calde.

  • Venerdì 02 Gennaio, 20:45
    • Tolosa vs Lens
  • Sabato 03 Gennaio, 17:00
    • Monaco vs Lione
  • Sabato 03 Gennaio, 19:00
    • Nizza vs Racing Strasburgo
  • Sabato 03 Gennaio, 21:05
    • Lilla vs Rennes
  • Domenica 04 Gennaio, 15:00
    • Olympique Marsiglia vs Nantes
  • Domenica 04 Gennaio, 17:15
    • Brest vs Auxerre
    • Lorient vs Metz
    • Le Havre vs Angers
  • Domenica 04 Gennaio, 20:45
    • PSG vs Paris

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (4-11, -7.02)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Ligue 1: Marsiglia-Monaco, analisi e scommesse sul big match della 16° giornata di Ligue 1 del 14-12-2025
Pronostici Ligue 1
Pronostici Ligue 1: Marsiglia-Monaco, analisi e scommesse sul big match della 16° giornata di Ligue 1 del 14-12-2025
11 Dicembre 2025
Pronostico Lorient-Lione: probabili formazioni, quote, analisi e scommesse 15° giornata di Ligue 1 del 7-12-2025
Pronostici Ligue 1
Pronostico Lorient-Lione: probabili formazioni, quote, analisi e scommesse 15° giornata di Ligue 1 del 7-12-2025
5 Dicembre 2025
Monaco-PSG: le scommesse sul classico del calcio francese nella 14° giornata di Ligue 1 del 29-11-2025
Pronostici Ligue 1
Monaco-PSG: le scommesse sul classico del calcio francese nella 14° giornata di Ligue 1 del 29-11-2025
28 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.