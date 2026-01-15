Dal 16 al 18 gennaio in Francia si gioca la 18° giornata di Ligue 1 e per la free pick di questo turno del campionato di calcio transalpino abbiamo scelto il mach di sabato sera allo Stade Raymond-Kopa. Pronostico Angers-Marsiglia 17 gennaio 2026.
Pronostico Angers-Marsiglia 17 gennaio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Angers-Marsiglia, match della 18° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
L’Angers arriva da due sconfitte consecutive: una in Ligue 1 contro il Le Havre e l’altra in Coppa di Francia contro il Tolosa, sconfitte che di fatto hanno interrotto una striscia di 3 vittorie consecutive.
Il Marsiglia di Roberto De Zerbi si presenta allo Stade Raymond-Kopa dopo la brutta sconfitta interna subita contro la terzultima squadra in classifica, il Nantes. Les Olympiens hanno poi messo in campo una buona prestazione contro il PSG in Supercoppa, nonostante la sconfitta, e si sono poi ripetuti in Coppa di Francia con il Bayeux.
Probabili Formazioni Angers-Marsiglia
Angers (4-2-3-1): Zinga; Arcus, Camara, Lefort, Hanin; Courcoul, Belkebla; Sbai, Mouton, Belkhdim; Cherif. Allenatore: Dujeux.
Marsiglia (3-4-3): Rulli; Pavard. Balerdi, Medina; Emerson, Hojbjerg, Vermeeren, Weah; Greenwood, Paixao, Gouiri. Allenatore: De Zerbi.
Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Angers-Marsiglia?
Angers-Marsiglia è in programma per sabato 17 gennaio alle 21:05. La gara sarà trasmessa su Sky, tramite il canale Sky Sport e in streaming su Sky GO e NOW.
Migliori quote per Angers-Marsiglia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Angers-Marsiglia
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|5.50
|4.00
|1.62
|5.75
|4.00
|1.60
|5.20
|3.85
|1.60
|5.25
|3.90
|1.60
|5.25
|4.05
|1.60
Le nostre scommesse su Angers-Marsiglia
L’Angers non batte il Marsiglia dal 2020, da allora 5 vittorie per l’Olympique e 2 pareggi. Anche per questa trasferta favoriamo il Marsiglia che ha bisogno di fare tre punti pieni in una partita fuori casa non impossibile, per cercare di rimanere ai piani alti di Ligue 1, riscattando la sconfitta interna col Nantes nell’ultimo turno di campionato, seguito poi dalla sconfitta ai rigori in Supercoppa. Il Marsiglia si è già ripreso in un match praticamente d’allenamento nell’ultimo turno della coppa di lega francese, vincendo 9-0 contro il Bayeux.
PRONOSTICO: VITTORIA MARSIGLIA @1.62 SISAL
Risultato Esatto Finale Angers-Marsiglia
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-3, 1-1, 1-3.
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (4-12, -8.02)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
