Sabato sera alle ore 21:00 dallo Stade Vélodrome si gioca il big match della 19° giornata di Ligue 1 con la capolista, il Lens, che gioca sul campo della 3°, l’Olympique Marsiglia. Pronostici Marsiglia-Lens 24 gennaio 2026.

Pronostici Marsiglia-Lens 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Marsiglia-Lens, match della 19° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Marsiglia arriva dal 5-2 sul campo dell’anders per rispondere al passo falso precedente, lo 0-2 interno contro il Nantes. Troppi passi falsi in campionato per la squadra di De Zerbi che rimane al 3° posto, ma con 35 punti, a -8 dal Lens che ospita proprio in questo big match di Ligue 1.

Il Lens abbiamo detto essere la capolista, un pò a sorpresa visto che riesce a tenersi alle spalle di un punto il PSG grazie a 8 vittorie di fila in campionato, che diventano 10 di fila contando anche i successi in Coppa di Francia (14 vittorie e 1 sola sconfitta nelle ultime 15).

Probabili Formazioni Marsiglia-Lens

MARSIGLIA (4-3-3): Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Medina; Hojbjerg, Kondogbia, Traore; Weah, Gouiri, Greenwood.

LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Said; Fofana.

Guida TV Calcio Ligue 1: dove vedere Marsiglia-Lens?

Marsiglia-Lens è in programma venerdì alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211) e in diretta streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Marsiglia-Lens

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Marsiglia-Lens

Il Lens sta facendo la differenza con la difesa, la migliore del campionato di calcio francese con soli 13 gol al passivo. Portrà contenere l’attacco migliore di Ligue 1, quello del Marsiglia con 41 gol all’attivo. Il Marsiglia inoltre arriva da un doppio Under in casa e abbiamo visto più di 3 gol totali solo in 1 degli ultimi 8 confronti diretti col Lens.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.83 BET365

Risultato Esatto Finale Marsiglia-Lens

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 1-3.

