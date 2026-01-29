Il Marsiglia è al 3° posto e questo sabato pomeriggio, ore 17:00, gioca nella capitale un match importante contro il Paris FC per la 20° giornata di Ligue 1 francese. Pronostico Paris FC-Marsiglia 31 gennaio 2026.

Pronostico Paris FC-Marsiglia 31 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Paris FC-Marsiglia, match della 20° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Marsiglia è al 3° posto con 38 punti, a -7 dalla capolista PSG e a -5 dal sorprendente Lens che si è fermato lo scorso turno nel 1-3, proprio a Marsiglia, con la squadra di De Zerbi che ha vinto questo importante scontro diretto, e ora cerca altri 3 punti in una trasferta non impossibile.

Si gioca nella capitale, ma non al Parco dei Principi contro il PSG, bensì allo Stade Jean Bouin, casa del Paris FC che è al 14° posto con 20 punti, a +6 dalla zona rossa, dopo aver raccolto una vittoria e un pareggio nelle ultime giornate du campionato.

Probabili Formazioni Paris FC-Marsiglia

Paris FC (5-4-1): Trapp, Kolodziejcak, Otavio, Sangui, Mbow, Traore, Camara, Kebbal,Marchetti, Gory, Krasso.

Marsiglia (3-4-2-1): Rulli, Aguerd, Medina, Balerdi, Timber, Paixao,Holberg, Weah, Nwaneri, Traorè, Gouiri.

Guida TV Calcio: dove vedere Paris FC-Marsiglia?

La diretta di Paris FC-Marsiglia è sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Le squadre sono in campo sabato 31 gennaio alle ore 17:00 dallo Stade Jean Bouin di Parigi.

Migliori quote per Paris FC-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Paris FC-Marsiglia

Il Paris FC ha dalla sua il fattore campo, ma qui non ha mai vinto nelle ultime 5, e ha uno dei peggiori rendimenti interni del campionato (2-3-4). Il Marsiglia ha vinto 3 delle ultime 4 trasferte e la qualità della rosa dell’Olympique è ovviamente superiore. All’andata 5-2 per il Marsiglia nel primo scontro col Paris FC.

PRONOSTICO: VITTORIA MARSIGLIA @1.90

Risultato Esatto Finale di Paris FC-Marsiglia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-1, 1-4.

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (5-13, -8.40)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌

Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅

Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2

Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌

Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌

Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅

Monaco-PSG: 2 @1.62❌

Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌

Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅

Lilla-Rennes: 1 @1.90❌

Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅

Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌

