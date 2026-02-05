Prima contro terza del campionato di calcio francese per la 21° giornata di Ligue 1 si affrontano sabato sera, ore 20:45, dal Parco dei Principi di Parigi, col PSG capolista che ospita il Marsiglia di De Zerbi che non vuole mollare al 3° posto. Pronostico PSG-Marsiglia 8 febbraio 2026.
Pronostico PSG-Marsiglia 8 febbraio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di PSG-Marsiglia, match della 21° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il PSG è al comando con 48 punti, ma dietro il Lens a 46 non molla, e i parigini non possono permettersi passi falsi, che di recente non abbiamo visto con 6 vittorie di fila in campionato, e potranno contare sul fattore campo dove sono stati quasi perfetti finora con 8 vittorie e 1 pareggio (22 gol segnati, solo 4 concessi).
Il Marsiglia è 3°, ma con 39 punti è abbastanza in ritardo sul duo di testa, anche perchè dopo 2 vittorie lo scorso turno si è fermata nel deludente 2-2 sempre nella capitale francese, ma contro il più modesto Paris FC, con la squadra di De Zerbi che era comodamente avanti 2-0 fino al 82°, ma si è fatta rimontare al 93°, bruciandoci anche la free pick in una stagione davvero nera con le scommesse di Ligue 1, che era stato uno dei nostri migliori campionati per i pronostici nelle ultime 3 stagioni.
Probabili Formazioni PSG-Marsiglia
Paris Saint-Germain: Safonov, Marquinhos, Pacho, Mendes, Hakimi, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Barcola, Mbaye, Mayulu.
Marsiglia: De Lange, Balerdi, Medina, Emerson, Weah, Nwaneri, Timber, Hojberg, Gouiri, Paixao, Greenwood.
Migliori quote per PSG-Marsiglia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
PSG-Marsiglia
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.38
|5.25
|7.00
|1.40
|5.25
|6.25
|1.40
|5.00
|6.20
|1.38
|5.00
|6.25
|1.40
|5.00
|6.50
Le nostre scommesse su PSG-Marsiglia
Questa sfida è una grande classica del calcio francese, e all’andata si è risolta con l’1-0 interno del Marsiglia, in uno dei rari ko in campionato del PSG che poi si è rifatto nella Supercoppa Francese battendo l’Olympique ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Tuttavia nel match di oggi ci aspettiamo meno di 4 gol totali, come è stato in ognuna delle ultime 6 partite del PSG tra campionato e coppe. Il Marsiglia ci ha abituato invece a match ad alto punteggio, ma memori dell’approccio conservativo dell’andata, gli ospiti penseranno in primis a non offrire il fianco agli attacchi del Paris SG, e puntiamo Under 3.5 gol totali.
PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.73
Risultato Esatto Finale per PSG-Marsiglia
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-0, 1-1.
Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (5-14, -9.40)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
