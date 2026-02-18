Pronostico Angers-Lilla: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 23° giornata Ligue 1 del 22-02-2026

Pronostico Angers-Lilla 22 febbraio 2026
18 Febbraio 2026

Nel fine settimana si gioca la 23° giornata di Ligue 1 francese e tra le varie partite in programma abbiamo scelto quella di domenica alle ore 17:15 dallo Stade Raymond-Kopa per il nostro Pronostico Angers-Lilla 22 febbraio 2026.

Pronostico Angers-Lilla 22 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Angers-Lilla, match della 23° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

L’Angers è risalito al 11° posto grazie a 3 risultati utili consecutivi (1 pareggio e 2 vittorie), ma la settimana scorsa si è fermata nello 0-2 sul campo del Lorient. 20 dei 29 punti stagionali dell’Angers sono arrivati nelle partite di casa, con la squadra che ha vinto 3 delle ultime 4 allo Stade Raymond-Kopa.

Il Lilla è in caduta libera, dopo diverse stagioni tra le big del campionato di calcio francese, questa stagione è diversa con la squadra scesa al 5° posto visto che in campionato non vince da 6 giornate (4 sconfitte seguite dagli ultimi 2 pareggi, 0-0 sul campo del Metz e 1-1 col Brest in casa la settimana scorsa).

Pronostico Angers-Lilla 22 febbraio 2026

Pronostico Angers-Lilla 22 febbraio 2026

Probabili Formazioni Angers-Lilla

Angers: Koffi, Ekomié, Lefort, Camara, Arcus, van den Boomen, Belkebla, Raolisoa, Mouton, Belkhdim, Koyalipou.

Lille: Özer, Perraud, Alexsandro, Mbemba, Bouaddi, Haraldsson, André, Correia, Diaoune, Mukau, Fernandez-Pardo.

Le migliori quote per Angers-Lilla

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Angers-Lilla
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
4.253.501.80
4.503.601.80
4.303.501.78
4.403.551.75
4.503.601.77

Le nostre scommesse su Angers-Lilla

Angers miglior squadra da Under del campionato di calcio francese (O/U 6-16 con 2.2 gol di media) dopo gli ultimi 4 Under consecutivi. L’Angers è la miglior squadra da Under in Ligue 1 anche se consideriamo solo le partite in casa (O/U 3-8) mentre il Lilla è un altra squadra da Under (O/U 9-13 in stagione dopo gli ultimi 3 Under consecutivi). Poche reti anche all’andata a Lilla, finita 1-0 per i padroni di casa, 7° Under consecutivo negli ultimi scontri diretti tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80

Risultato Esatto Finale per Angers-Lilla

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 0-2.

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (5-16, -11.40)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
