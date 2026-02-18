Nel fine settimana si gioca la 23° giornata di Ligue 1 francese e tra le varie partite in programma abbiamo scelto quella di domenica alle ore 17:15 dallo Stade Raymond-Kopa per il nostro Pronostico Angers-Lilla 22 febbraio 2026.
Pronostico Angers-Lilla 22 febbraio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Angers-Lilla, match della 23° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
L’Angers è risalito al 11° posto grazie a 3 risultati utili consecutivi (1 pareggio e 2 vittorie), ma la settimana scorsa si è fermata nello 0-2 sul campo del Lorient. 20 dei 29 punti stagionali dell’Angers sono arrivati nelle partite di casa, con la squadra che ha vinto 3 delle ultime 4 allo Stade Raymond-Kopa.
Il Lilla è in caduta libera, dopo diverse stagioni tra le big del campionato di calcio francese, questa stagione è diversa con la squadra scesa al 5° posto visto che in campionato non vince da 6 giornate (4 sconfitte seguite dagli ultimi 2 pareggi, 0-0 sul campo del Metz e 1-1 col Brest in casa la settimana scorsa).
Probabili Formazioni Angers-Lilla
Angers: Koffi, Ekomié, Lefort, Camara, Arcus, van den Boomen, Belkebla, Raolisoa, Mouton, Belkhdim, Koyalipou.
Lille: Özer, Perraud, Alexsandro, Mbemba, Bouaddi, Haraldsson, André, Correia, Diaoune, Mukau, Fernandez-Pardo.
Le migliori quote per Angers-Lilla
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
Angers-Lilla
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|4.25
|3.50
|1.80
|4.50
|3.60
|1.80
|4.30
|3.50
|1.78
|4.40
|3.55
|1.75
|4.50
|3.60
|1.77
Le nostre scommesse su Angers-Lilla
Angers miglior squadra da Under del campionato di calcio francese (O/U 6-16 con 2.2 gol di media) dopo gli ultimi 4 Under consecutivi. L’Angers è la miglior squadra da Under in Ligue 1 anche se consideriamo solo le partite in casa (O/U 3-8) mentre il Lilla è un altra squadra da Under (O/U 9-13 in stagione dopo gli ultimi 3 Under consecutivi). Poche reti anche all’andata a Lilla, finita 1-0 per i padroni di casa, 7° Under consecutivo negli ultimi scontri diretti tra queste due formazioni.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80
Risultato Esatto Finale per Angers-Lilla
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 0-2.
Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (5-16, -11.40)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
