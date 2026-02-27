Pronostici Ligue 1. Analisi e scommesse Strasburgo-Lens, anticipo della 24° giornata del 27-02-2026

La 24° giornata di Ligue 1 francese sarà aperta dall’anticipo di venerdì sera allo Stade de la Meinau, proprio la sfida su cui ci concentriamo per la nostra scommessa sul campionato di calcio transalpino. Pronostico Strasburgo-Lens 27 febbraio 2026.

Pronostico Strasburgo-Lens 27 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Strasburgo-Lens, match della 24° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Momento estremamente positivo per lo Strasburgo che adesso sogna davvero l’accesso all’Europa nella prossima stagione. Una qualificazione che arriverebbe a 24 anni di distanza dall’ultima partecipazione a una coppa europea, l’ultima infatti nella stagione 2001-02 quando la squadra disputò il primo turno dell’allora Coppa UEFA.

Dall’altra parte ci sarà un’altra squadra sorprendente, il Lens di Sage. Il sogno chiamato Ligue 1 rimane ancora lì vicino, nonostante la sconfitta subita in rimonta dal Monaco, il PSG è rimasto a soli due punti di distanza.

Probabili Formazioni Strasburgo-Lens

Strasburgo (4-2-3-1): Penders; Chilwell, Doukoure, Omobamidele, Doue; Barco, El Mourabet; Godo, Enciso, Moreira; Panichelli. Allenatore: O’Neil.

Lens (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Udol, Thomasson, Bulatovic, Abdulhamid; Thauvin, Saint-Maximin; Edouard. Allenatore: Sage.

Guida TV Calcio: dove vedere Strasburgo-Lens?

Il match tra Strasburgo-Lens si giocherà venerdí 27 febbraio alle 20:45. La gara sarà trasmessa su Sky, tramite i canali Sky Sport, emittente che quest’anno ha acquisito i diritti per tutta la stagione, proponendo alcuni dei migliori incontri della Ligue 1. Inoltre, sarà possibile seguire il match tramite l’app di Sky Go o su NOW Tv. 

Le migliori quote per Strasburgo-Lens

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Strasburgo-Lens
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.303.603.00
2.253.603.00
2.253.502.95
2.253.603.00
2.253.553.05

Le nostre scommesse su Strasburgo-Lens

Sfida tra due delle migliori squadre da Over del campionato di calcio francese. Lo Strasburgo è al 3° posto con O/U 15-8 e 3.0 gol totali di media nelle sue partite, il Lens è subito dietro con O/U 15-8 e 2.8 gol totali. Sempre Over nelle ultime 5 partite dello Strasburgo e sempre Over nelle ultime 5 partite del Lens.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.70

Risultato Esatto Finale per Strasburgo-Lens

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 1-3.

,
Tutti i Pronostici e le Quote

