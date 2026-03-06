Tra le sfide della 25° giornata di Ligue 1 francese ci concentriamo sull’ultimo match in programma domenica sera, ore 20:45, dal Parc Olympique Lyonnais dove i padroni di casa cercano di tornare al successo dopo 2 ko. Pronostico Lione-Paris FC 8 marzo 2026.

Pronostico Lione-Paris FC 8 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lione-Paris FC, match della 25° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Lione ha bisogno di rimettersi in moto visto che è al 3° posto, ma solo a +3 dal Marsiglia che si avvicina, visto che ha dopo 3 vittorie sono arrivati 2 ko di recente. Il Lione ha perso 1-3 a Strasburgo e 2-3 proprio il confronto diretto a Marsiglia, ma ora rientra in casa dove ha macinato 5 vittorie ultimamente, portando il proprio record interno stagionale a 9-0-2 con 19 gol segnati e appena 7 concessi.

Dall’altra parte un Paris FC che dopo il pareggio a Tolosa ha fatto tre punti pesanti nel 1-0 interno contro il Nizza, salendo al 14° posto a +8 dalla zona calda dei playout retrocessione.

Migliori quote per Lione-Paris FC

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lione-Paris FC

Il Paris non solo gioca in trasferta su un campo difficile, e contro un avversario motivato a fare i tre punti, e dalla caratura superiore, ma lo dovrà fare anche senza alcuni uomini chiave come Kebbal, Otavio e De Smet. Puntiamo sul ritorno alla vittoria della squadra di Fonseca che non può fallire in un match del genere, replicando anche al 3-3 dell’andata a Parigi.

PRONOSTICO: VITTORIA LIONE @1.67

Risultato Esatto Finale per Lione-Paris FC

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (6-17, -11.57)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌

Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅

Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2

Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌

Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌

Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅

Monaco-PSG: 2 @1.62❌

Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌

Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅

Lilla-Rennes: 1 @1.90❌

Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅

Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌

Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌

PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌

Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌

Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅

Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.