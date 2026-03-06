Tra le sfide della 25° giornata di Ligue 1 francese ci concentriamo sull’ultimo match in programma domenica sera, ore 20:45, dal Parc Olympique Lyonnais dove i padroni di casa cercano di tornare al successo dopo 2 ko. Pronostico Lione-Paris FC 8 marzo 2026.
Pronostico Lione-Paris FC 8 marzo 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lione-Paris FC, match della 25° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il Lione ha bisogno di rimettersi in moto visto che è al 3° posto, ma solo a +3 dal Marsiglia che si avvicina, visto che ha dopo 3 vittorie sono arrivati 2 ko di recente. Il Lione ha perso 1-3 a Strasburgo e 2-3 proprio il confronto diretto a Marsiglia, ma ora rientra in casa dove ha macinato 5 vittorie ultimamente, portando il proprio record interno stagionale a 9-0-2 con 19 gol segnati e appena 7 concessi.
Dall’altra parte un Paris FC che dopo il pareggio a Tolosa ha fatto tre punti pesanti nel 1-0 interno contro il Nizza, salendo al 14° posto a +8 dalla zona calda dei playout retrocessione.
Migliori quote per Lione-Paris FC
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Lione-Paris FC
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.67
|3.75
|5.00
|1.67
|3.80
|5.25
|1.63
|3.85
|5.00
|1.67
|3.75
|5.00
|1.65
|3.90
|5.00
Le nostre scommesse su Lione-Paris FC
Il Paris non solo gioca in trasferta su un campo difficile, e contro un avversario motivato a fare i tre punti, e dalla caratura superiore, ma lo dovrà fare anche senza alcuni uomini chiave come Kebbal, Otavio e De Smet. Puntiamo sul ritorno alla vittoria della squadra di Fonseca che non può fallire in un match del genere, replicando anche al 3-3 dell’andata a Parigi.
PRONOSTICO: VITTORIA LIONE @1.67
Risultato Esatto Finale per Lione-Paris FC
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 1-1.
Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (6-17, -11.57)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌
