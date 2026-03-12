Pronostico Rennes-Lilla: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 26° giornata Ligue 1 del 15-03-2026

Pronostico Rennes-Lilla 15 marzo 2026
12 Marzo 2026

Vediamo le analisi e i pronostici sulla 26° giornata di Ligue 1, e abbiamo scelto uno dei match più interessanti che andranno a chiudere questo turno del campionato di calcio transalpino, domenica sera dal Roazhon Park. Pronostico Rennes-Lilla 15 marzo 2026

Pronostico Rennes-Lilla 15 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Rennes-Lilla, match della 26° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Rennes si è rilanciato al 5° posto che vale l’Europa League e con 4 vittorie di fila è risalito a 43 punti, a -3 dal Lione che occupa l’ultima posizione utile per la prossima Champions League.

Un Rennes che ha messo la freccia proprio sul Lilla che ospita questa domenica. Un Lilla che non ha mai perso nelle ultime 5 di campionato, ma ben 3 sono stati pareggi, compreso il più recente 1-1 in casa contro il Lorient lo scorso turno.

Pronostico Rennes-Lilla 15 marzo 2026

Pronostico Rennes-Lilla 15 marzo 2026

Probabili formazioni Rennes-Lilla

Rennes 4-3-3: Mandanda; Assignon, Ostigard, Faye, Truffert; Santamaria, Kamara, Blas; Grønbæk, Kalimuendo, Jota
Lilla 4-2-3-1: Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Gomes; Zhegrova, Haraldsson, Sahraoui; David

Guida TV Calcio: dove vedere Rennes-Lilla?

La sfida di Ligue 1 tra Rennes e Lilla sarà trasmessa in diretta domenica 15 marzo 2026 alle ore 20:45. In Italia, i diritti televisivi del campionato francese per la stagione 2025/2026 sono detenuti da Sky Sport.

Migliori quote su Rennes-Lilla

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Rennes-Lilla
13/03/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.303.503.00
2.253.403.20
2.253.253.05
2.303.503.00
2.303.253.15

Le nostre scommesse su Rennes-Lilla

Posta in palio alta, il Rennes gioca in casa dove ha segnato 3 Under nelle ultime 4 partite. Il Lilla ha una solida difesa e tra campionato e coppa ha segnato 9 Under di fila. Giochiamo su un match da meno di 3 gol totali, come nel 2-0 dell’andata del Rennes in trasferta, 3° Under consecutivo negli ultimi scontri diretti tra queste formazioni.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.00

Risultato Esatto Finale Rennes-Lilla

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-0, 2-3.

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (6-18, -12.57)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌
Lione-Paris FC: 1 @1.67❌

