Arriviamo alla sosta per le nazionali di Ligue 1 con un Lens che non ci pensa proprio a mollare il PSG. Continua quindi il testa a testa nel campionato di calcio francese, anche se i bookmakers sembrano aver già aggiudicato il titolo ai parigini vedendo le quote. Aggiornamento Ligue 1.

Aggiornamento Ligue 1: continua il testa a testa tra PSG e il sorprendente Lens

La sosta congela una Ligue 1 che si preannuncia avvincente fino all’ultimo turno, specialmente per quanto riguarda la corsa al titolo. Il Lens aveva infatti provato a mettere un’enorme pressione alla capolista travolgendo l’Angers per 5-1 nell’anticipo e portandosi momentaneamente in vetta. La risposta del PSG non si è però fatta attendere: i parigini hanno schiantato il Nizza (rimasto in dieci) con un netto 4-0 in trasferta, ristabilendo le gerarchie. Al momento della pausa, il PSG guida con 60 punti contro i 59 del Lens, ma i capitolini possono ancora contare su una preziosa partita da recuperare per tentare l’allungo decisivo.

Se la vetta è un discorso a due, la battaglia per i piazzamenti in Champions League è diventata una vera e propria rissa sportiva, complici i clamorosi scivoloni casalinghi delle favorite. L’Olympique Marsiglia (terzo a 49 punti) è caduto al Velodrome per 1-2 contro il Lilla, mentre il Lione (quarto a 47 punti e rimasto in dieci uomini) si è fatto superare per 1-2 dal Monaco. Questi risultati riaprono totalmente i giochi: il Lilla aggancia il Lione a quota 47, mentre il Monaco si porta minacciosamente a 46 punti, trasformando la volata per l’Europa in una corsa a quattro.

Nelle retrovie, squillo vitale per l’Auxerre: il netto 3-0 casalingo ai danni del Brest (nonostante l’inferiorità numerica) porta la squadra a 22 punti, mettendo ossigeno tra sé e la zona retrocessione. Profondo rosso invece per le ultime due della classe: il Nantes (penultimo a 17 punti ma con una gara in meno) spreca l’opportunità casalinga perdendo 2-3 contro lo Strasburgo, mentre il fanalino di coda Metz (14 punti) strappa un coraggioso ma insufficiente 0-0 in casa del Rennes.

Classifica Ligue 1 2025-2026

PSG – 60 punti (26 pg) Lens – 59 punti Olympique Marsiglia – 49 punti Lione – 47 punti Lilla – 47 punti Monaco – 46 punti Rennes – 44 punti Racing Strasburgo – 40 punti Tolosa – 37 punti Lorient – 37 punti Brest – 36 punti Angers – 32 punti Paris – 31 punti Le Havre – 27 punti Nizza – 27 punti Auxerre – 22 punti Nantes – 17 punti (26 pg) Metz – 14 punti

Quote Antepost Ligue 1: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo del campionato di calcio francese di Ligue 1 2025-2026.

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