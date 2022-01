Quote Ligue 1: consigli per le scommesse sulla 21a giornata del campionato francese

Ligue 1 21a giornata, il campionato di calcio francese torna in campo da venerdì con l’anticipo Nizza-Nantes e continuerà nel fine settimana. Il PSG continua a dominare ed è favorito contro il Brest. Il posticipo di domenica sera, Marsiglia-Lilla, è probabilmente la sfida più interessante.

Ligue 1 21a giornata: Nizza-Nantes anticipo del venerdì

Con l’anticipo di questa sera tra Nizza-Nantes si apre la 21a giornata di Ligue 1, la seconda del girone di ritorno. Gli uomini di Galtier (36) hanno recuperato 4 punti nelle ultime due giornate al PSG capolista mettendo in fila tre vittorie consecutive. Una quarta contro il Nantes, che viene però da 3 vittorie ed un pari, potrebbe mettere ulteriore pressioni alla capolista.

Il Nizza ha sempre battuto il Nantes negli ultimi 3 precedenti, compreso il 2-0 dell’andata in trasferta. Il Nantes è squadra da Gol NO, risultato giusto in ognuna delle ultime 4 partite tra campionato e coppa. Un altro Gol NO a Nizza paga @1.90.

Ligue 1 21a giornata: le partite del weekend

PSG-Brest. I parigini scenderanno in campo invece sabato sera in casa contro il Brest, formazione che occupa attualmente la 13ª posizione. Pochettino e i suoi vogliono invertire la rotta dopo aver pareggiato 4 volte nelle ultime 5 sfide ufficiali.

Il Monaco di Clement domenica va a caccia del 5° posto ospitando il Clermont già battuto all’andata in trasferta per 1-3. Un altro successo per la squadra del principato si gioca @1.45.

Il Rennes proverà ad invertire la rotta dopo 3 sconfitte consecutive ospitando il Bordeaux nel lunch match di domenica. Sempre Under 2.5 negli ultimi 10 precedenti tra queste due formazioni in Ligue 1, compreso l’1-1 dell’andata. UNDER 2,5 @2.55 è una quota di valore, quanto meno per tradizione e considerando che entrambe arrivano da un 1-0.

Il Montpellier (31 e 4 vittorie di fila) sogna il sorpasso al 4° posto in casa dello Strasburgo dove però è sfavorito @3.60. All’andata vinse il Montpellier che potrebbe fare risultato anche oggi. Considerate la Doppia Chance X2 @1.80.

Il Lione fa visita al Troyes dopo 4 pareggi di fila (una quinta X si gioca @3.80) mentre il posticipo delle 20:45 vede di fronte il Marsiglia (3° a 36 punti) e il Lille campione in carica (27) che non perde da 7 turni in una dei match più avvincenti. Padroni di casa favoriti @2.30 anche se il Lilla ha sempre vinto negli ultimi 2 precedenti, e sempre col risultato di 2-0. Un Risultato Esatto 2-0 dei padroni di casa paga @12.00, degli ospiti @16.00.

Tutte le quote di Ligue 1

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno del campionato francese e le quote antepost di Ligue 1.

14-01-2022

21:00 Nizza – Nantes 1,67 3,70 5,25

15-01-2022

17:00 Saint Etienne – Lens 3,70 3,50 1,97

21:00 Psg – Brest 1,21 6,75 11

16-01-2022

13:00 Rennes – Bordeaux 1,40 4,75 7,25

15:00 Lorient – Angers 2,35 3,15 3,05

Monaco – Clermont 1,45 4,50 6,50

Reims – Metz 1,75 3,55 4,75

Strasburgo – Montpellier 2,05 3,35 3,60

17:05 Troyes – Lione 4,00 3,75 1,80

20:45 Marsiglia – Lille 2,30 3,30 3,05

Ligue 1 2021/22

Psg 1,02

Marsiglia 33

Monaco 40

Nizza 40

Lione 75

Lille 75

Rennes 100

Lens 150

Strasburgo 400

Nantes 500

Angers 500

Montpellier 750

Bordeaux 750

Clermont Foot 1.000

Metz 1.000

Reims 1.000

Saint Etienne 1.000

Lorient 1.000

Troyes 1.500

Brest 1.500

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Marsiglia 2,75

Monaco 5,00

Nizza 5,00

Lione 7,50

Rennes 10

Lille 10

Lens 25

Montpellier 50

Strasburgo 50

Nantes 100

Angers 250

Brest 500

Troyes 500

Reims 500

Bordeaux 500

Lorient 500

Saint Etienne 500

Clermont Foot 500

Metz 500

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 2,00

David, Jonathan 3,00

Yedder, Wissam Ben 10

Messi, Lionel 10

Laborde, Gaetan 15

Gouiri Amine 20

Delort, Andy 20

Payet, Dimitri 20

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.A.