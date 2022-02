Scommesse e quote sulla 25a giornata di Ligue 1 dal 18 al 20 febbraio

Ligue 1 25a giornata, da venerdì torna in campo il campionato di calcio francese con l’anticipo Lilla-Metz. Si continuerà poi nel fine settimana col resto del turno del campionato transalpino.

Ligue 1 25a giornata: le partite di questo turno

È Lille-Metz ad aprire il programma del weekend francese con l’anticipo del venerdì. I campioni di Francia in carica, dopo la vittoria con sorpasso sul Montpellier al 10° posto, sulla carta partono favoriti nei confronti della penultima in classifica, che negli ultimi 5 turni ha vinto solo una volta (3 sconfitte e un pareggio).

Il programma prosegue sabato alle 17:00 con Lens-Lione, che si contenderanno 3 punti pesantissimi in chiave europea, visto che viaggiano rispettivamente a quota 36 e 37 punti. Alle 21:00 il secondo anticipo del sabato che vede impegnato il PSG capolista (59 punti) in casa del Nantes (35) già battuto all’andata per 3-1.

Il Marsiglia, che insegue a -13, dopo due vittorie di fila ospita il Clermont nel posticipo domenicale: gli ospiti non vogliono farsi risucchiare nella zona calda, ma non hanno mai vinto nei due unici precedenti con i marsigliesi.

Impegno casalingo per il Nizza, terzo con 42 punti e tallonato dallo Strasburgo (41): gli uomini di Galtier, reduci da due ko di fila, cercano riscatto con l’Angers, formazione che viene da ben tre sconfitte di fila. Trasferta insidiosa, infine, per il Monaco (37), che fa visita al fanalino di coda Bordeaux.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno e a seguire le quote antepost aggiornate.

18-02-2022

Lille – Metz 1,50 4,00 7,00

19-02-2022

Lens – Lione 2,80 3,40 2,40

Nantes – Psg 6,00 4,75 1,45

20-02-2022

Nizza – Angers 1,70 3,55 5,00

Lorient – Montpellier 2,35 3,20 3,05

Reims – Brest 2,35 3,15 3,10

Rennes – Troyes 1,35 4,75 8,75

Saint Etienne – Strasburgo 2,95 3,30 2,35

Bordeaux – Monaco 5,00 3,90 1,63

Marsiglia – Clermont 1,45 4,50 7,00

Ligue 1 2021/22

Psg 1,01

Marsiglia 50

Nizza 75

Monaco 100

Lione 150

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Marsiglia 1,75

Nizza 5,50

Lione 6,00

Monaco 6,00

Rennes 10

Strasburgo 15

Lille 25

Lens 25

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

Clermont Foot – Troyes 1,40 2,75

Lione – Lille 1,40 2,75

Rennes – Montpellier 1,35 2,95

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 1,90

Yedder, Wissam Ben 3,50

David, Jonathan 3,75

Laborde, Gaetan 15

Messi, Lionel 20

Delort, Andy 20

Gouiri Amine 25

Payet, Dimitri 33

Dembele M 33

