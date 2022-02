Scommesse e quote sulla 26a giornata di Ligue 1 dal 25 al 27 febbraio

Ligue 1 26a giornata, da venerdì 25 a domenica 27 febbraio 2022 in Francia si gioca il campionato di calcio transalpino al via con l’anticipo Montpellier-Rennes. Si continua nel weekend, da non perdere Paris SG-St. Etienne, Monaco-Reims e Lione-Lilla.

Ligue 1 26a giornata: le partite di venerdì e sabato

In Francia si gioca per il 26° turno di Ligue 1, che si apre questa sera con l’anticipo tra Montpellier-Rennes. Sabato alle 17:00 i fari saranno puntati sul Nizza di Galtier, che in casa dello Strasburgo va a caccia del 2° posto attualmente occupato dal Marsiglia. Sarà una gara di altissima quota perché la squadra allenata da Stephan attualmente occupa il 4° posto a -3 dallo stesso Nizza.

Il Paris Saint Germain capolista sarà impegnato invece alle 21:00 tin casa contro il Saint Etienne, che non perde da 4 turni (3 vittorie e un pareggio). L’obiettivo è quello di cancellare la sconfitta esterna di Nantes, che però non ha condizionato la classifica: +13 sul Marsiglia, caduto in casa con il Clermont e impegnato domenica in casa del Troyes.

Ligue 1 26a giornata: le sfide di domenica

Il Monaco, dopo due pareggi di fila, cercherà tre punti pesanti in chiave europea in casa contro il Reims, mentre il programma si chiuderà alle 20:45 di domenica con Lione-Lilla. Attualmente, tra i padroni di casa e i campioni in carica ci sono due punti di distacco (38 vs 36) e una vittoria da parte di una o dell’altra potrebbe aprire prospettive europee per il prosieguo della stagione.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

Vediamo le quote 1X2 di SNAI sul prossimo turno e a seguire le quote antepost sul campionato di calcio transalpino.

25-02-2022

21:00 Montpellier – Rennes 4,50 3,65 1,80

26-02-2022

17:00 Strasburgo – Nizza 2,15 3,30 3,35

21:00 Psg – Saint Etienne 1,17 7,50 13

27-02-2022

13:00 Monaco – Reims 1,45 4,25 7,25

15:00 Angers – Lens 2,90 3,10 2,50

Brest – Lorient 2,05 3,25 3,75

Clermont – Bordeaux 1,90 3,55 3,80

Metz – Nantes 3,05 3,05 2,45

17:05 Troyes – Marsiglia 4,50 3,80 1,75

20:45 Lione – Lille 1,77 3,70 4,25

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Marsiglia 2,25

Nizza 4,50

Lione 6,50

Rennes 8,00

Monaco 9,00

Strasburgo 15

Lille 33

Lens 50

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

Lione – Lille 1,33 3,00

Rennes – Montpellier 1,25 3,50

Saint Etienne – Bordeaux 2,00 1,72

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 1,85

Yedder, Wissam Ben 3,00

David, Jonathan 7,00

Laborde, Gaetan 10

Gouiri Amine 20

Messi, Lionel 33

Dembele M 33

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.