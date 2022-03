Scommesse e quote sulla 28a giornata di Ligue 1 dal 11 al 13 marzo

Ligue 1 28a giornata, si inizia dal venerdì con l’anticipo Lilla-St. Etienne. Si continua nel fine settimana con due partite al sabato (Montpellier-Nizza e Troyes-Nantes) e il resto del turno in campo alla domenica fino al posticipo serale Brest-Marsiglia.

Ligue 1 28a giornata: le partite del fine settimana

Il weekend del massimo campionato francese si apre venerdì sera con i campioni del Lille, in serie positiva da 4 turni (3 vittorie e un pari), impegnati in casa contro il St. Etienne, che si sta tirando fuori dalle sabbie mobili con 3 vittorie e un pari negli ultimi 5 turni. 1-1 all’andata, 3° pareggio di fila tra queste due formazioni e oggi potrebbe arrivare il 4° pareggio che è quotato @3.75.

Sabato il programma prosegue con il Nizza, attualmente secondo con 49 punti, ospite dell’insidioso Montpellier: gli uomini di Galtier vengono da 2 vittorie e un pari negli ultimi 3 turni e hanno rosicchiato 4 punti alla capolista Paris Saint Germain nello stesso parziale.

A proposito di PSG, gli uomini di Pochettino dovranno cancellare l’eliminazione dalla Champions League ospitando il Bordeaux, attuale fanalino di coda con 22 punti. I parigini sono favoriti con una micro quota @1.50.

Il Marsiglia, terzo a quota 47, proverà ad invertire la rotta (non vince da 3 turni, in cui ha ottenuto solo un pari) facendo visita al Brest.

C’è da tenere dietro il Rennes (3 vittorie di fila), che insegue ad un solo punto e che sarà impegnato in casa del Lione che è favorito @2.10 mentre la vittoria ospite si gioca @3.50. All’andata 4-1 per il Rennes ma per il ritorno ci aspettano meno reti. Valutate UNDER 2.5 per un raddoppio @2.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

11-03-2022

Lille – Saint Etienne 1,70 3,65 5,25

12-03-2022

Montpellier – Nizza 3,05 3,35 2,30

Troyes – Nantes 3,00 3,10 2,45

13-03-2022

Psg – Bordeaux 1,14 8,00 16

Angers – Reims 2,35 2,90 3,40

Clermont – Lorient 2,30 3,00 3,40

Metz – Lens 3,70 3,35 2,00

Strasburgo – Monaco 2,50 3,15 2,90

Lione – Rennes 2,05 3,45 3,45

Brest – Marsiglia 3,40 3,35 2,10

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Rennes 3,25

Marsiglia 3,50

Nizza 3,50

Lione 10

Lille 15

Monaco 15

Strasburgo 20

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

Lione – Lille 1,60 2,20

Saint Etienne – Bordeaux 1,60 2,15

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 1,80

Yedder, Wissam Ben 3,50

David, Jonathan 8,00

Laborde, Gaetan 8,00

Gouiri Amine 33

