Scommesse e quote sulla 29a giornata di Ligue 1 dal 18 al 20 marzo

Ligue 1 29a giornata aperta dall’anticipo del venerdì sera, St. Etienne-Troyes. Si continua col resto delle partite del campionato di calcio francese nel weekend, fino a Marsiglia-Nizza di domenica sera. Vediamo analisi e consigli per le scommesse sul campionato transalpino.

Ligue 1 29a giornata: le partite più interessanti

Il weekend del massimo campionato francese si apre invece con la sfida salvezza tra St. Etienne-Troyes. I padroni di casa si trovano al terzultimo posto, con 26 punti, mentre gli ospiti sono avanti di sole due lunghezze.

I campioni in carica del Lille, sesti a 42 punti, affrontano in trasferta il Nantes a 41 punti, in quello che si può definire un vero e proprio scontro diretto: 3 punti che consentirebbero a entrambe le squadre di poter agguantare almeno un posto nella prossima Conference League.

Il PSG, che viaggia spedito verso la conquista del campionato (a +15 sul secondo posto) ma ancora scottato dall’eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid, si presenta in casa del Monaco con l’intenzione di consolidare ulteriormente il proprio primato. All’andata si sono imposti i parigini per 2-0, grazie alla doppietta di un ispiratissimo Kylian Mbappé.

Chiude la giornata di Ligue 1 la sfida interessantissima tra Marsiglia-Nizza, entrambe appaiate al secondo posto, con 50 punti. Il Marsiglia arriva da 3 vittorie tra campionato e coppa, il Nizza non perde da 5 match e in Coppa di Francia ha distrutto 4-1 il Marsiglia il mese scorso, ma si giocava a Nizza, come nel 1-1 dell’andata di campionato. In 4 delle ultime 5 sfide queste due squadre hanno prodotto almeno 3 reti. La posta in palio è alta e un OVER 2.5 @2.10 vale più di un raddoppio. Certamente un rischio, ma ben ripagato e possibile.

Ligue 1 29a giornata: quote e programma

18-03-2022

21:00 Saint Etienne – Troyes 1,90 3,40 4,25

19-03-2022

17:00 Lens – Clermont 1,70 3,65 5,00

21:00 Nantes – Lille 2,90 2,90 2,65

20-03-2022

13:00 Monaco – Psg 3,55 3,75 1,92

15:00 Angers – Brest 2,20 3,15 3,40

Bordeaux – Montpellier 2,45 3,45 2,75

Lorient – Strasburgo 3,40 3,25 2,15

Rennes – Metz 1,28 5,25 11

17:05 Reims – Lione 4,00 3,55 1,85

20:45 Marsiglia – Nizza 2,15 3,25 3,45

Tutte le quote antepost del campionato di calcio francese

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Rennes 2,25

Marsiglia 3,25

Nizza 3,75

Lione 15

Strasburgo 18

Lille 20

Monaco 33

Nantes 125

Lens 150

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

Lione – Lille 1,65 2,10

Saint Etienne – Bordeaux 1,42 2,60

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 1,60

Yedder, Wissam Ben 4,00

David, Jonathan 8,00

Laborde, Gaetan 8,00

Dembele M 25

Gouiri Amine 40

Delort, Andy 50

Payet, Dimitri 67

Messi, Lionel 67

