Scommesse e quote sulla 30a giornata di Ligue 1 del weekend 2 e 3 marzo

Ligue 1 30a giornata, torna in campo il campionato di calcio transalpino ormai nelle mani del PSG, ma non mancano gli spunti per le scommesse e le nostre analisi sul turno del fine settimana del campionato francese.

Ligue 1 30a giornata: big match Nizza-Rennes

Apre la 30a giornata di Ligue 1 il big match in chiave Champions League tra Nizza-Rennes, che si affronteranno sabato alle ore 17:00. I padroni di casa arrivano a questa importante sfida dopo qualche settimana altalenante, in cui hanno ottenuto due pareggi, una sconfitta e una sola vittoria, seppur prestigiosa contro il PSG lo scorso 5 marzo.

Diverso, invece, il cammino del Rennes che, grazie a 5 vittorie consecutive, si trova ora al terzo posto in classifica, a -1 dal Marsiglia, che alle ore 21:00 sarà ospite di un St. Etienne alla disperata ricerca di punti salvezza. Tornando al Rennes, l’ultimo successo tennistico per 6-1 sul Metz ha riacceso gli animi, ma il Nizza ha sempre vinto negli ultimi 2 precedenti, e sempre col risultato di 2-1. Noi vi consigliamo GOL SI @1.76 in questa importante sfida.

Ligue 1 30a giornata: le sfide di domenica

Domenica, alle ore 13:00, lo Strasburgo ospita il Lens. Due squadre separate da 4 punti, ma con obiettivi diversi: i padroni di casa, a -2 dal Nizza e a -4 dal Rennes, sognano ancora qualcosa in più della Conference League, mentre gli ospiti restano aggrappati alla speranza di raggiungere il quinto posto.

Il turno si chiude con PSG-Lorient, con i parigini saldamente in testa alla classifica e ormai prossimi alla conquista del titolo. Il Paris SG si gioca alla micro quota di @1.20 per un altro successo.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

02-04-2022

17:00 Nizza – Rennes 3,10 3,35 2,25

19:00 Lille – Bordeaux 1,48 4,50 6,25

21:00 Saint Etienne – Marsiglia 3,50 3,35 2,10

03-04-2022

13:00 Strasburgo – Lens 2,10 3,30 3,50

15:00 Clermont – Nantes 2,55 3,00 2,95

Metz – Monaco 6,00 4,00 1,55

Montpellier – Brest 2,10 3,40 3,40

Troyes – Reims 2,55 2,95 3,00

17:05 Lione – Angers 1,40 4,75 7,50

20:45 Psg – Lorient 1,18 7,00 13

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Rennes 2,00

Marsiglia 2,75

Nizza 6,50

Monaco 20

Lille 25

Strasburgo 25

Lione 33

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

Clermont Foot – Troyes 2,00 1,72

Lione – Lille 2,10 1,65

Saint Etienne – Bordeaux 1,30 3,20

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 1,85

Yedder, Wissam Ben 2,75

Laborde, Gaetan 10

David, Jonathan 15

Dembele M 25

Gouiri Amine 67

Delort, Andy 67

