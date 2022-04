Pronostici Ligue 1 31a giornata, da venerdì con Lorient-St. Etienne e fino a domenica col posticipo serale Marsiglia-Montpellier, si gioca un altro turno del campionato di calcio francese ormai in mano al PSG.

Pronostici Ligue 1 31a giornata: gli anticipi di venerdì e sabato

Venerdì sera alle ore 21:00, tocca a Lorient-St. Etienne aprire il 31° turno di Ligue 1. Una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica salvezza, con le due squadre rispettivamente al 16º e 18º posto in classifica, separate da un solo punto (28 il Lorient, 27 il St. Etienne).

Sabato sera, alle 21:00, scende in campo il PSG sul campo del Clermont. I parigini, nonostante le 2 sconfitte rimediate nelle ultime 5 partite, restano saldamente in testa alla classifica e si apprestano a conquistare il titolo di campioni di Francia. Discorso totalmente diverso per il Clermont, appaiato con il Lorient sul fondo della classifica e in piena lotta salvezza: impegno proibitivo per i ragazzi di Gastien, che non conquistano punti dallo scorso 27 febbraio (pareggio per 1-1 contro il Bordeaux).

Pronostici Ligue 1 31a giornata: le sfide di domenica

Sfida interessante quella che si giocherà domenica, alle ore 19:00, tra Strasburgo-Lione, entrambe ancora in lotta per obiettivi europei. I padroni di casa, al quarto posto in classifica, con 51 punti, sognano ancora un posto in Champions League, ma devono guardarsi le spalle dal Nizza, sempre a 51 punti ma in quinta posizione in virtù dello svantaggio negli scontri diretti. Il Lione, che nelle ultime 2 partite ha ottenuto 4 punti, si trova a sei lunghezze di distacco dalla coppia appena citata, ma in caso di successo potrebbe clamorosamente riaprire la corsa all’Europa dei grandi. 3-1 per il Lione all’andata ma questa volta ci aspettiamo meno reti. Lo Strasburgo arriva da 5 partite a basso punteggio e 7 Under nelle ultime 8 partite. 4 Under nelle ultime 6 partite (tutte le competizioni) anche per il Lione. Consigliamo UNDER 2.5 @2.00.

Chiude la giornata di Ligue 1 la sfida delle 21:00 tra il Marsiglia, al secondo posto e a +3 sul Rennes, e il Montpellier, a metà classifica con 41 punti.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

QUOTE 1X2

Lorient – Saint Etienne 2,20 3,05 3,65

Reims – Rennes 4,25 3,50 1,83

Clermont – Psg 7,50 5,50 1,35

Bordeaux – Metz 1,92 3,40 4,00

Angers – Lille 3,30 3,10 2,30

Brest – Nantes 2,55 3,15 2,80

Monaco – Troyes 1,32 5,00 9,00

Lens – Nizza 2,30 3,30 3,05

Strasburgo – Lione 2,45 3,30 2,85

Marsiglia – Montpellier 1,53 4,25 5,75

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Marsiglia 2,00

Rennes 2,00

Nizza 8,50

Monaco 18

Strasburgo 18

Lille 33

Lione 50

Lens 150

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

Clermont Foot – Troyes 2,75 1,40

Lione – Lille 2,00 1,72

Saint Etienne – Bordeaux 1,33 3,00

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 1,85

Yedder, Wissam Ben 2,50

Laborde, Gaetan 12

David, Jonathan 25

Dembele M 33

Gouiri Amine 75

Delort, Andy 75

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!