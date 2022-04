Pronostici Ligue 1 32a giornata, venerdì l’anticipo Rennes-Monaco apre un nuovo turno del campionato di calcio francese che sarà chiuso dal big match di domenica sera: Paris SG-Marsiglia.

Pronostici Ligue 1 32a giornata: le partite da non perdere

La 32° giornata di Ligue 1 inizia venerdì con la sfida tra Rennes, terza forza del campionato, e il Monaco, al sesto posto e a sole 6 lunghezze di distacco dai propri avversari. Una partita, dunque, che può incredibilmente accorciare la classifica, riaprendo qualsiasi discorso anche in ottica Champions League. Cammino positivo per entrambi i club: i padroni di casa sono imbattuti in campionato da 7 partite (6 vittorie e un pareggio), mentre gli ospiti, negli ultimi 5 incontri, ne hanno perso solamente uno, battendo addirittura 3-0 il PSG lo scorso 20 marzo.

Domenica, alle 15:00, il Nizza affronta un Lorient ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere. La squadra di Christophe Galtier, invece, si trova a -1 dalla zona Europa League e a -5 dalla Champions League: sognare è lecito.

Pronostici Ligue 1 32a giornata: big match PSG-Marsiglia

PSG-Marsiglia. Il 32° turno del campionato francese si chiude domenica, alle ore 20:45, con la sfida tra le prime della classe. Da una parte un PSG desideroso di metter fine il prima possibile al discorso Ligue 1, e dall’altra il Marsiglia, che vuole proseguire la sua striscia di 4 vittorie consecutive per non rischiare di essere raggiunto dal Rennes, al terzo posto e distante solo 3 punti.

I precedenti sorridono al PSG anche se all’andata a Marsiglia i parigini sono stati bloccati sullo 0-0. Per questa sfida di ritorno al Parco dei Principi andiamo però con una partita con entrambe le squadre a segno: GOL SI @1.75.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

Quote 1×2

Rennes – Monaco 2,10 3,45 3,40

Saint Etienne – Brest 2,10 3,35 3,45

Lille – Lens 2,00 3,40 3,70

Nizza – Lorient 1,70 3,65 4,75

Metz – Clermont 2,75 3,15 2,60

Montpellier – Reims 2,15 3,05 3,60

Nantes – Angers 1,92 3,40 4,00

Troyes – Strasburgo 3,75 3,30 2,05

Lione – Bordeaux 1,30 5,50 9,00

Psg – Marsiglia 1,35 5,50 7,25

Vincente Senza Psg Ligue 1 2021/22

Rennes 2,00

Marsiglia 2,00

Monaco 18

Nizza 20

Strasburgo 20

Lille 50

Lione 100

Lens 250

Nantes 300

Testa A Testa Ligue 1 2021/22

Lione – Lille 2,00 1,72

Saint Etienne – Bordeaux 1,60 2,20

Capocannoniere Ligue 1 2021/22

Mbappe Kylian 1,30

Yedder, Wissam Ben 4,50

Laborde, Gaetan 25

David, Jonathan 33

Dembele M 50

Gouiri Amine 75

Delort, Andy 75

