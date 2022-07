Quote Vincente Ligue 1 2022-23, nessuna novità, anche quest’anno il campionato di calcio francese dovrebbe finire nelle mani del Paris SG. Vediamo le quote antepost e il primo turno del campionato transalpino al via dal 5 agosto.

Quote Vincente Ligue 1 2022-23: PSG come sempre senza avversari

La differenza delle forze in campo (e del monte ingaggi) è netta e la squadra della capitale francese si appresta a giocare un altra stagione di Ligue 1 da protagonista. Il PSG è nettamente favorito dalle quote per difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Di fatto il Paris SG negli ultimi 10 anni ha portato a casa 8 titoli nazionali, cedendo solo al Monaco nella stagione 2016/17 e a sorpresa al Lilla due anni fa. Per la Ligue 1 stagione 2022-23 è il Marsiglia a presentarsi come principale avversaria del PSG, ma lontanissima in quota @12 rispetto al 1,12 di Mbappe e compagni.

In 3° e 4° posizione altre due squadre storiche in Francia, il Lione e il Monaco. Subito dietro troviamo lo Stade Rennes che ormai da 3 stagioni è stabilmente tra le prime squadre francesi in zona Europa. Su SNAI sono disponibili anche le quote come Vincente Senza PSG, per mettere un pò di pepe ad una lavagna che altrimenti sembra scontata e con una quota ingiocabile.

Primo turno in campo dal 5 agosto

Vediamo anche le quote SNAI sulle partite della prima giornata

