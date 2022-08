Pronostici Ligue 1 1a giornata. Anche in Francia questo fine settimana inizia il campionato di calcio. Da venerdì 5 agosto con l’anticipo Lione-Ajaccio si inizia a fare sul serio. Ecco i nostri consigli, le quote 1X2 e antepost, ma anche le favorite al via.

Pronostici Ligue 1 1a giornata: le favorite al via, domina sempre il PSG

Con l’anticipo di venerdì 5 agosto, Lione-Ajaccio, inizia l’85° edizione della Ligue 1, il massimo campionato di calcio francese. Il primo turno si concluderà domenica 7 agosto, mentre il 3 giugno 2023 si disputerà la 38a e ultima giornata. Per via dei Mondiali di Qatar anche la Ligue 1 si fermerà per una lunga sosta invernale.

La favorita per la conquista del campionato è, manco a dirlo, il Paris Saint Germain di Cristophe Galtier, tecnico ex Lille e Nizza, subentrato a Mauricio Pochettino. Oltre alla conferma di Mbappé dal mercato sono arrivati Vitinha e Nuno Mendes e a breve saranno a Parigi anche Renato Sanches e Mukiele. In uscita Areola, Di Maria (Juventus) e Wijnaldum (Roma). Intanto il PSG ha subito impressionato andando a vincere la Supercoppa, battendo nettamente per 4-0 il Nantes.

Alle spalle dei campioni in carica parte l’Olympique Marsiglia di Igor Tudor che non sembra aver iniziato benissimo visto che staff e calciatori sembrano non digerire i suoi metodi duri. Dal mercato è arrivato il centrocampista Guendouzi, scuola Arsenal, mentre davanti Tudor punterà sulle vecchie conoscenze del calcio italiano Cengiz Under e Arkadiusz Milik.

Deve rifarsi il Lione di Bosz, che lo scorso anno ha chiuso con un deludente ottavo posto in classifica e che ritrova Lacazette e Tolisso e in più ha acquistato dall’Ajax l’esperto terzino Tagliafico. Senza le coppe europee il Lione potrà concentrarsi al 100% sul campionato, quindi attenzione alla terza incomoda.

Più indietro troviamo il Monaco di Philippe Clement, che ha elementi molto validi con cui lavorare come Volland, Ben Yedder e Embolo. Tra le outsider si inseriscono Rennes e Nizza. Gli uomini di Bruno Genesio hanno salutato in estate pezzi pregiati come Nayef Aguerd (West Ham) e Mathys Tel (Bayern Monaco), che al momento non sono stati propriamente sostituiti a dovere.

Pronostici Ligue 1 1a giornata: le partite in programma dal 5 agosto

Il weekend del primo turno di Ligue 1 prenderà il via con l’anticipo di venerdì, come dicevamo: alle 21:00 ci sarà subito il primo banco di prova per il Lione di Bosz, che affronterà in casa l’AC Ajaccio partendo con i favori del pronostico: l’ultimo precedente in Coppa di Francia lo scorso anno è terminato con il punteggio di 5-1 in favore dell’Olympique.

Sabato sono in programma altri due anticipi, con il Monaco impegnato in trasferta a Strasburgo, contro una squadra che nel recente passato è stata la bestia nera dei monegaschi (2 sconfitte e un pari). Il PSG, invece, non dovrebbe avere problemi in casa del Clermont: la scorsa stagione doppia vittoria per i parigini con 10 reti segnate e una sola subita.

Domenica, invece, il Nizza sarà impegnato a Tolosa nell’ora di pranzo, mentre domenica si disputeranno i restanti 7 match. Fari puntati sulla sfida del Lille in casa con l’Auxerre, mentre il Marsiglia debutterà contro il Reims in casa (due vittorie marsigliesi e altrettanti pareggi negli ultimi quattro precedenti).

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

