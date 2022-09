Pronostici Ligue 1 7a giornata, vediamo le sfide che ci attendono questo fine settimana per il campionato di calcio francese. Particolare attenzione a Marsiglia-Lilla e Monaco-Lione.

Pronostici Ligue 1 7a giornata: le sfide da non perdere

Prende il via venerdì la 7° giornata di Ligue 1, con il Lens, terzo a 14 punti e ancora imbattuto in questo avvio di stagione (2 pareggi e 3 vittorie), che ospita il Troyes, a metà classifica con 7 punti, ma in una striscia positiva nelle ultime 3 giornate.

Il PSG, galvanizzato dal successo per 2-1 in Champions League contro la Juventus, vuole restare in vetta alla classifica, e dovrà prima battere il Brest, che negli ultimi 3 incontri ha raccolto un solo punto, la scorsa settimana contro lo Strasburgo (1-1). I parigini possono fin qui contare sul migliore attacco del campionato, con 24 reti realizzate in soli 6 incontri.

Match affascinante tra Marsiglia-Lilla, con i padroni di casa a 16 punti (pari con il PSG) e reduci da 4 successi consecutivi, in cui hanno realizzato 8 gol subendone solamente uno. Gli ospiti, invece, non hanno ancora collezionato 2 successi di fila in questo avvio di stagione, ma si presentano a questa sfida esaltati dal successo esterno con il Montpellier (1-3).

Pronostici Ligue 1 7a giornata: Big Match Monaco-Lione

Chiude la giornata di Ligue 1 la sfida tra Monaco-Lione, rispettivamente a 8 e 13 punti. Il Lione arriva da una sconfitta ma non ha problemi a trovare la via del gol (lo ha sempre fatto nelle prime 6 di campionato). Il Monaco ha concesso 11 reti al momento, ma fa più fatica offensivamente.

Il fattore campo potrebbe però aiutare la formazione del Principato anche se le quote sono in equilibrio, col Monaco leggermente favorito @2.50 rispetto agli ospiti @2.70. Attenzione al GOL SI anche se la quota @1.50 per entrambe a segno regala poco e lo scorso anno non è mai uscito, con un successo a testa, un doppio 2-0 vincente per la squadra di casa.

Tutte le quote sul campionato di calcio francese

