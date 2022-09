Pronostici Ligue 1 8a giornata, in Francia turno di campionato molto interessante che sarà chiuso domenica sera dal big match Lione-PSG. La nostra free pick va invece su Montpellier-Strasburgo.

Pronostici Ligue 1 8a giornata: le sfide da non perdere

Auxerre-Lorient aprirà l’8° turno di Ligue 1 venerdì sera, con gli ospiti che vincendo potrebbero agguantare la vetta a quota 19 punti. Sabato il programma prosegue con due gare, tra le quali spicca Lilla-Tolosa, mentre il grosso del turno si giocherà domenica. Il Monaco, reduce da due vittorie di fila, cercherà il tris in casa del Reims, che ha perso la sua prima partita nell’ultimo weekend.

Il Marsiglia di Igor Tudor, attualmente imbattuto con 6 vittorie e un pari, farà visita all’insidioso Rennes, che viene da 2 vittorie e un pari nell’ultimo trittico. Il Lens, una delle sorprese di questo inizio stagione, sarà di scena in casa di un Nantes che ha bisogno di punti dopo le due sconfitte recenti.

Infine, alle 20:45 il posticipo tra Lione-PSG: la squadra di casa è ferma a 13 punti e ha perso le ultime due gare, mentre i parigini sono primi a braccetto con il Marsiglia. Negli ultimi 3 incroci, nessun successo per il Lione, che ha perso 2 volte e pareggiato una.

Pronostici Ligue 1 8a giornata: Montpellier-Strasburgo

Il Montpellier arriva da 2 sconfitte ma in casa la quota per il ritorno alla vittoria sta calando. Lo Strasburgo non ha mai vinto in stagione finora, e per noi non si sbloccherà nemmeno in questa trasferta allo Stade de la Mosson. Gli ospiti però sono abbonati al pareggio (3 X di fila), per questo giochiamo sui padroni di casa, ma con rimborso in caso di pareggio, con una quota che rimane interessante.

Lo Strasburgo ha qualche infortunato di troppo con cui fare i conti e non ha mai vinto negli ultimi 8 viaggi a Montpellier. La nostra FREE PICK è MONTPELLIER +0 (AH) @1.86.

