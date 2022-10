Pronostici Ligue 1 10a giornata, venerdì si inizia con l’anticipo Lione-Tolosa su cui vi diamo un consiglio per le scommesse sul campionato di calcio francese che continuerà nel weekend con alcuni big match che siamo andati ad analizzare per voi.

Pronostici Ligue 1 10a giornata: anticipo Lione-Tolosa

Iniziamo dall’anticipo della 10a giornata di Ligue 1 in campo venerdì sera dal Parc Olympique Lyonnais con Lione-Tolosa. Padroni di casa nettamente favoriti, anche se la quota sta salendo sopra @1.50. I Lione è attualmente al 7° posto ma deve interrompere la preoccupante striscia di 4 sconfitte consecutive che ha bloccato questa squadra dopo un buon inizio.

L’occasione contro il Tolosa in 12° posizione c’è, anche se gli ospiti hanno vinto 2 delle ultime 3 partite. So trattava però di partite interne visto che in trasferta in campionato il Tolosa dopo il primo successo ne ha perse 3 di fila con 7 gol incassati. I Lione ha sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro il Tolosa, e sono state tutte partite da Over. Il Tolosa è reduce da 3 Over consecutivi, il Lione arriva da un doppio ko per 0-1, ma questa volta consigliamo la COMBO 1+OVER 2.5 @1.90.

Pronostici Ligue 1 10a giornata: gli altri big match del weekend

Il Marsiglia, secondo in campionato con 23 punti, a -2 dalla capolista PSG e ancora imbattuto in questa Ligue 1 (7 vittorie e 2 pareggi), ospita l’Ajaccio, fanalino di coda con 4 punti e capace fin qui di vincere una sola partita in campionato (0-1 con il Brest lo scorso 18 settembre). I padroni di casa, in settimana, hanno anche ottenuto i loro primi 3 punti in Champions.

Il PSG, primo con 25 punti e reduce da 6 vittorie consecutive in campionato, cerca la settima sinfonia sul campo del Reims, al 17esimo posto con 7 punti, che nelle ultime 4 partite ha ottenuto solamente 2 pareggi. I parigini, però, si presentano a questa sfida dopo aver pareggiato 1-1 in casa del Benfica nell’ultimo turno di Champions League: un risultato negativo per la squadra di Galtier che è comunque favoritissima in questo scontro.

Il Lorient, terzo in classifica, a -3 dalla vetta e capace di conquistare bottino pieno negli ultimi 5 turni di Ligue 1, è ospite del Brest, che in questo avvio di stagione ha raccolto appena 6 punti, posizionandosi al terzultimo posto della classifica, davanti solamente allo Strasburgo e all’Ajaccio.

Tutte le partite e le quote del campionato di calcio francese

