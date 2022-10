Pronostici Ligue 1 11a giornata. La sfida più attesa in Francia è il big match PSG-Marsiglia ma abbiamo analizzato altre sfide interessanti per questo turno del campionato di calcio transalpino.

Pronostici Ligue 1 11a giornata: le prime sfide

Il Lorient, al secondo posto con 25 punti e reduce da 6 vittorie consecutive in Ligue 1, ospita il Reims, a 8 punti e che ha vinto fin qui una sola partita nei primi 10 incontri di campionato (5 pareggi e 4 sconfitte nelle altre gare). I padroni di casa hanno fin qui perso una sola partita, nel 5-2 patito contro il Lens lo scorso 30 agosto.

E proprio il Lens, quarto a 21 punti ma reduce dalla sconfitta per 1-0 in casa del Lilla la scorsa settimana, ospita il Montpellier, che nelle ultime 5 sfide di campionato ne ha vinta solamente una. Il Lens arriva Das 5 partite a basso punteggio, le ultime 4 sono state tutte Gol No. Il Montpellier segna tanto ma concede anche tanto (21 gol segnati e altrettanti subiti). Lo scorso anno doppio Gol NO nei confronti tra queste due squadre, una giocata che si prende sopra la pari questa giornata, ma che potrebbe essere pericolosa per quanto detto sugli ospiti.

Pronostici Ligue 1 11a giornata: big match PSG-Marsiglia

Chiude l’undicesimo turno della Ligue 1 la sfida tra la prima e la terza forza del campionato, PSG-Marsiglia, rispettivamente a 26 e 23 punti. I parigini, unica squadra ancora imbattuta in questo campionato, hanno però raccolto due pareggi in questi ultimi 7 giorni, prima sul campo del Reims in Ligue 1 (0-0) e poi in casa contro il Benfica in Champions League (1-1).

Il Marsiglia, reduce dalla sconfitta interna per 1-2 con l’Ajaccio, può però contare su una difesa di ferro, che fin qui ha subito 7 reti: solamente lo stesso PSG ha fatto meglio in fase difensiva, subendone 5. Qui ci potremmo aspettare entrambe le squadre a segno, ma la quota del Gol SI è in salita @1.75, segnale che il mercato sta andando contro questa giocata. Per questo turno quindi non facciamo giocate ufficiali come FREE PICK sul campionato di calcio francese.

Tutte le partite e le quote del campionato di calcio francese

