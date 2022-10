La corazzata parigina sarà impegnata in trasferta venerdì 21 ottobre 2022 nell’anticipo della dodicesima giornata di Ligue 1. Il classico testa coda, che però nasconde diverse insidie per la squadra del presidente Nasser Al-Khelaifi.

AC Ajaccio – PSG: probabili formazioni

Galtier è con il dubbio Leo Messi, prossimo al rientro dopo l’infortunio. Sarà sicuramente assente Danilo Pereira, ma questo non inficia il fatto che il PSG rimane nettamente favorito per la vittoria in questa sfida e nella Ligue 1.

I padroni di casa sono comunque temibili, visto che 7 degli 8 punti totali sono riusciti a farli nelle ultime 4 partite con l’exploit in casa del Marsiglia due settimane fa.

AC Ajaccio (4-4-2): Leroy; Youssouf, Gonzalez, Avinel, Diallo; Nouri, Marchetti, Mangani, Spadanuda; El Idrissy, Hamouma. Allenatore: Pantaloni.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos; Hakimi, Fabian Ruiz, Verratti, Bernat; Mbappè, Sarabia, Neymar. Allenatore: Galtier.

AC Ajaccio – PSG: quote e pronostico

Il PSG è dato a 1,25, quota giusta. Gianluigi Donnarumma in Ligue 1 ha già 7 clean sheet in 11 incontri, di cui 6 nelle ultime 7. Se credete che il portiere della nostra nazionale può continuare su questa linea la quota del No goal è 1,57.

Nonostante possa contare sull’attacco più forte che si possa schierare, il PSG almeno 3 goal in campionato dal 3 settembre 2022 (vittoria a Nantes per 3-0). L’over 2,5 generale per la sfida è dato a 1,62, over 2,5 del PSG 2,15. Per chi vuole essere più conservativo e si aspetta almeno 2 goal dei parigini, ma non una goelada, segnaliamo il multigoal ospite 2-4 a 1,55.

