Pronostici Ligue 1 13a giornata. Venerdì sono Lens-Tolosa ad aprire le danze con un interessante anticipo del campionato di calcio francese anche se il big match è l’ultimo in programma domenica sera, Lione-Lilla. Intanto il PSG prova subito l’allungo.

Pronostici Ligue 1 13a giornata: anticipo del venerdì Lens-Tolosa

Parte subito con un match interessantissimo la 13a giornata di Ligue 1: il Lens, che continua a stupire tutti con 27 punti e il secondo posto in coabitazione con il Lorient, ospita un Tolosa che è attualmente 10° e in salute venendo da 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie e altrettanti pareggi).

Due squadre agli opposti. Il Lens è una squadra pragmatica (arriva da un doppio 1-0) con una difesa solidissima, la 2° migliore del campionato con 8 reti al passivo. In attacco 19 reti segnate, ma il Lens è reduce da 6 partite da Gol No. Al contrario nei match del Tolosa assistiamo a maggior spettacolo e più reti, per un attacco che a sua volta segna 19 reti ma la difesa ne concede ben 20. Il Tolosa, all’esatto contrario del Lens, arriva da 6 Gol Si. Quale linea prevarrà? Secondo i bookmakers il Gol SI data come opzione favorita @1.75 su un Gol NO @2.10.

Pronostici Ligue 1 13a giornata: le altre partite del weekend

Il menu del sabato si apre con la capolista Paris Saint-Germain impegnata in casa contro il Troyes, formazione che nell’ultimo precedente a Parigi ha fermato i campioni di Francia sul pareggio (2-2) dopo ben 8 sconfitte di fila.

Proverà a ripartire il Marsiglia di Igor Tudor, che è scivolato al 5° posto dopo 3 sconfitte consecutive. Lo Strasburgo è un avversario alla portata, ma i marsigliesi potrebbero pagare le fatiche di coppa.

Reduce dalla sconfitta con il Lille, il Monaco parte con i favori del pronostico contro il fanalino di coda Angers. Chance importante per il Rennes (4° con 24 punti) che cerca la quinta vittoria di fila contro un Montpellier che invece perde da 4 turni consecutivi.

Tra i match di domenica spiccano anche la sfida tra la sorpresa Lorient in casa col Nizza e Lione-Lilla: i padroni di casa sono ottavi con 17 punti, mentre gli ospiti sono sesti con 22 punti e vengono da tre successi di fila.

Tutte le partite e le quote sul calcio francese

