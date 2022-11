Pronostici Ligue 1 14a giornata al via venerdì con anticipo Troyes-Auxerre mentre il resto delle partite si giocheranno nel fine settimana del 5-6 novembre 2022. Big match Marsiglia-Lione ma la nostra FREE PICK si concentra su Lilla-Rennes.

Pronostici Ligue 1 14a giornata: le partite da non perdere

Sabato il Lens, al secondo posto con 30 punti e con la miglior difesa del campionato (alla pari con il PSG), è ospite dell’Angers, fanalino di coda della Ligue 1 e reduce da 5 sconfitte consecutive.

La capolista Paris Saint Germain, a 35 punti e unica squadra ancora imbattuta nel campionato francese (11 vittorie e 2 pareggi), dovrà vedersela in trasferta con il Lorient, quarto in classifica ma che ha conquistato solamente 2 punti nelle ultime 3 partite di Ligue 1. I parigini, inoltre, possono contare sul miglior attacco della competizione, con 36 reti realizzate (8 in più del Rennes, al secondo posto di questa speciale classifica).

Domenica sera al Vélodrome vanno in campo Marsiglia-Lione, forse la sfida più interessante. Il Lione dopo una partenza difficile è in ripresa con 2 vittorie. Al contrario il Marsiglia è in calo e dopo 3 sconfitte non è andato oltre il 2-2 contro lo Strasburgo.

Pronostici Ligue 1 14a giornata: FREE PICK Lilla-Rennes

Il Rennes, quarto con 27 punti e reduce da 5 successi consecutivi in campionato, scende in campo nell’insidiosa trasferta contro il Lilla, settimo a 22 punti, che ha raccolto 3 successi e 1 sconfitta negli ultimi 4 incontri (la sconfitta è però arrivata nel match più recente, contro il Lione).

Lo scorso anno doppio confronto in cui entrambe sono andate a segno. Consigliamo GOL SI @1.62 anche per questa sfida.

Tutte le partite e le quote sul calcio francese

