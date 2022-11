Pronostici Ligue 1 15a giornata. Lione-Nizza è l’anticipo che apre l’ultima giornata del campionato di calcio francese prima della pausa per le nazionali con i mondiali di calcio in Qatar. Vediamo i big match di Ligue 1 con FREE PICK su Monaco-Marsiglia che è anche la sfida più interessante del fine settimana di calcio transalpino.

Anteprima Qatar 2022: tutte le quote e le previsioni, dai gironi alla finale

Morfeo e Guru hanno preparato come ogni volta il bracket sui Mondiali di Calcio. Scopri le migliori quote di valore, chi vincerà il girone, chi passerà, le eliminate eccellenti, fino alla vincente finale, con tanti spunti per le scommesse su Qatar 2022 al via tra pochi giorni.

Pronostici Ligue 1 15a giornata: le sfide più interessanti

È Lione-Nizza ad aprire venerdì sera la 15a giornata di Ligue 1: tra le due formazioni c’è solo un punto di distacco in favore dei padroni di casa. Nelle ultime 2 stagioni il bilancio è in perfetta parità con 2 successi a testa.

Il Lens, secondo in classifica con 33 punti, a -5 dal PSG capolista, va a caccia del 5° successo di fila contro il Clermont che non vince da 4 giornate (anche se in 3 occasioni ha inchiodati gli avversari sul pareggio).

Sulla carta, non dovrebbe avere problemi domani nemmeno il Rennes, terzo con 28 punti, e desideroso di allungare la propria striscia di ben 16 risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, ospitando il Tolosa.

Domenica, il Paris Saint-Germain capolista sarà di scena tra le mura amiche contro l’Auxerre, che con 13 punti si trova a sole due lunghezze dalla zona calda della classifica. Il confronto mancava in Ligue 1 dalla stagione 2011-2012: bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi 8 precedenti, con 3 successi per parte e 2 pareggi.

Sfida casalinga per il Lilla contro il fanalino di coda Angers, mentre il Nantes, prossima avversaria della Juventus, sarà impegnato nello spareggio salvezza con l’AC Ajaccio.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Ligue 1 15a giornata: FREE PICK sul big match Monaco-Marsiglia

Il match più interessante della domenica è sicuramente la sfida d’alta quota, in programma alle 20:45, tra Monaco-Marsiglia, entrambe appaiate a quota 27 punti tra 4° e 5° posto. Nelle due precedenti stagioni, le due squadre si sono spartite la posta negli scontri diretti vincendo 2 match a testa.

La forza di entrambe le squadre sta nella difesa. Il Monaco ha concesso 18 reti ma è il Marsiglia ad impressionare col soli 11 gol subiti in 14 giornate di campionato. Nel doppio confronto dello scorso anno ha sempre vinto la squadra in trasferta, ma la costante sono stati i pochi gol (1-0 e 2-0). Consigliamo anche questa volta UNDER 2.5 @2.20 in questa importante sfida in cui le difese saranno attente, inoltre la quota oltre la pari è di valore.

Tutte le partite e le quote sul calcio francese

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.