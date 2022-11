Quote Ligue 1 18 novembre 2022. Facciamo il punto della situazione sul campionato di calcio francese, alla pausa per i mondiali di Qatar 2022 alla quale il PSG arriva come dominatore incontrastato.

Quote Ligue 1 18 novembre 2022: PSG senza avversari in Francia

In Ligue 1 è dominio incontrastato del Paris Saint-Germain, che rifilando un netto 5-0 all’Auxerre ha ottenuto la tredicesima vittoria in 15 giornate. I parigini guardano tutti dall’alto con 41 punti e sembrano non avere rivali, anche se al 2° posto c’è un Lens (36) che battendo il Clermont per 2-1 ha ottenuto il 5° successo di fila.

Ottima stagione fin qui anche per il Rennes (3° a quota 31), che è reduce da ben 17 risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni e in campionato non perde dal 27 agosto. Scende dall’altalena il Marsiglia (30) di Igor Tudor, che nell’ultimo turno prima dei Mondiali vince in rimonta lo scontro diretto contro il Monaco (27) conquistando il secondo successo consecutivo e scavalcando così il Lorient (28 punti, 3 pareggi e 2 sconfitte negli ultimi 5 turni) al 4° posto.

Quote Ligue 1 18 novembre: tutte le lavagne antepost del campionato francese

