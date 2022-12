Pronostici Ligue 1 16a giornata. Il 28 e 29 dicembre torna il campionato di calcio francese. Mbappe torna in campo a dieci giorni dalla delusione mondiale con la sua Francia.

Pronostici Ligue 1 16a giornata: le prime partite in programma

È sfida salvezza tra AC Ajaccio-Angers, che occupano rispettivamente terzultimo e ultimo posto. Favoriti sono i padroni di casa, che prima della sosta hanno chiuso con 4 punti in due gare, mentre gli ospiti sono reduci da ben 7 sconfitte consecutive. Non ci sono precedenti di Ligue 1 tra queste due formazioni.

Sono in palio tre punti pesanti anche tra Troyes-Nantes, che sono arrivate alla sosta con un lungo digiuno di vittorie. Non ci sono pareggi nei 6 precedenti di Ligue 1 più recenti: 5 vittorie per il Nantes e un solo successo per il Troyes.

Alle 17:00 il programma prosegue con il Monaco, sesta forza del campionato con 27 punti, a far visita all’Auxerre, attualmente 17° in graduatoria con 13 punti. I monegaschi hanno perso il big match contro il Marsiglia nell’ultimo turno prima dei Mondiali, mentre i padroni di casa hanno ottenuto un solo punto negli ultimi due turni.

Il programma prosegue alle 19:00 con il Lille (7° con 26 punti) chiamato ad una trasferta insidiosa in casa del Clermont, che ha 19 punti e non ha mai vinto negli ultimi 5 turni (3 pareggi e 2 sconfitte). Lo scorso anno il Lille ha perso questa sfida per 1-0 nell’andata, ma si è poi vendicato al ritorno rifilando a questo avversario un netto 4-0.

Il programma del mercoledì si chiude alle 21:00 con due posticipi. Il Lione, 8° con 21 punti (zero vittorie e un solo punto negli ultimi due turni prima della sosta), fa visita al Brest che si è risollevato prima della Coppa del Mondo battendo il Troyes. Nella storia recente, il Brest è stata una delle bestie nere per il Lione: 3 soli successi nei 10 precedenti più recenti per l’Olympique, mentre il risultato più frequente è stato il pareggio, verificatosi per ben 6 volte.

Mbappe torna in campo col PSG

Dieci giorni dopo la finale mondiale, gli occhi dei bookmaker tornano su Kylian Mbappé, protagonista con la Francia nonostante la sconfitta e di nuovo in primo piano per il ritorno in campo con il Paris Saint Germain. Rientrato da poco in gruppo, il talento francese sarà a disposizione per la sfida contro lo Strasburgo, nella quale potrebbe entrare in campo a partita in corso.

Un rientro morbido contro un avversario abbordabile, per il quale è in pole position per il ritorno al gol: la sua rete è @1,65 su Planetwin365, prima scelta dei bookmaker davanti a Neymar che spicca in tabellone @1,95; tra i “reduci” mondiali spazio anche a Hakimi, il cui sigillo è @5 volte la posta. Più in generale, gli analisti blindano la vittoria della capolista Psg contro la squadra penultima in classifica: al Parco dei Principi l’«1» si gioca @1,20, contro il @6,85 del pareggio e @11,25 dello Strasburgo.

Pronostici Ligue 1 16a giornata: le partite di giovedì e FREE PICK

Giovedì il programma si apre alle 17:00 con Lorient-Montpellier, sfida che mette di fronte la quinta forza del campionato (28 punti) e la quattordicesima (14). Entrambe non hanno mai vinto nelle ultime 5 uscite prima della sosta Mondiale, a conferma che lo stop sia arrivato al momento giusto. Ora, però, bisogna ripartire per i rispettivi obiettivi e il Montpellier è stato per il Lorient un avversario tutt’altro che malleabile nella storia recente: tra campionato e coppe nazionali, solo una vittoria, contro 7 sconfitte e 2 pareggi.

Alle 19:00 il Reims (11° con 17 punti) ospita il Rennes, terza forza della Ligue 1 con 31 punti. I padroni di casa non perdono da 7 partite ufficiali, mentre il Rennes viene da un filotto di ben 17 gare senza sconfitte, se non si considerano le amichevoli. Insomma, una gara tra formazioni che prima di Qatar 2022 erano in salute. Come ripartiranno? Il Reims è stata la bestia nera del Rennes: 5 vittorie per i padroni di casa negli 8 scontri più vicini (2 pareggi e una sola affermazione degli ospiti).

Alle 21:00 la chiusura con un doppio impegno. Il Marsiglia ospita il Tolosa con gli uomini di Tudor che attualmente sono quarti con 30 punti e reduci da una doppia vittoria prima della sosta. Gli ospiti, invece, al momento sono nella parte destra della classifica con 16 punti e uno score recente di 3 KO di fila. La bilancia pende dalla parte dell’Olympique, dunque, che ha vinto gli ultimi 6 scontri ufficiali contro questo avversario e che negli ultimi 20 ha perso solo una volta, nel match più lontano e risalente al 3 marzo 2012.

Punti pesanti in palio anche tra Nizza (nono con 20 punti) e Lens (secondo in classifica). Entrambe le squadre erano in serie positiva prima della sosta (7 gare senza perdere per i padroni di casa, 5 successi di fila per gli ospiti), ma ora inizia un campionato a parte. Nell’ultimo precedente, vittoria del Lens ad aprile, un match che ha interrotto una serie di 4 vittorie per il Nizza in questo incrocio.

Per la ripresa del campionato andiamo con una doppia conservativa con le vittorie di due favorite che giocano anche in casa: PSG e Marsiglia per una quota @1.80.

DOPPIA FREE PICK @1,80

Psg – Strasburgo: 1

Marsiglia – Tolosa: 1

Tutte le partite e le quote sul calcio francese

