Pronostici Ligue 1 17a giornata. Ritorniamo subito a parlare di campionato di calcio francese dopo aver incassato la doppia in FREE PICK nel turno infrasettimanale. Ci riproviamo con un raddoppio abbondante su Monaco-Brest e Lione-Clermont.

Pronostici Ligue 1 17a giornata: le prime partite

La 17a giornata di Ligue 1 si gioca tra domenica 1 e lunedì 2 gennaio 2023. Si parte con quattro sfide in contemporanea alle ore 15:00, con il Lorient che proverà a interrompere la striscia senza vittorie, che va avanti da 6 turni, in trasferta contro il fanalino di coda Angers. I padroni di casa di gare consecutive ne hanno perse addirittura 8, anche se lo scorso anno ha ottenuto 4 punti su 6 contro questo avversario.

Nantes-Auxerre si affronteranno per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Attualmente i padroni di casa si trovano a quota 14 punti, mentre gli ospiti inseguono ad una sola lunghezza. È fin troppo chiaro, dunque, che un pareggio servirebbe a poco ad entrambe, mentre un successo consentirebbe di fare un passo importante per provare ad uscire dalle sabbie mobili. Valutate la DOPPIA CHANCE 1-2 per le vostre multiple.

Chiude il programma del primo pomeriggio di domenica la sfida tra Tolosa-AC Ajaccio, altre due formazioni che bazzicano in posizioni tutt’altro che nobili di classifica e sono a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Nel massimo campionato francese, lo scontro manca dal 2018, mentre nelle ultime due stagioni le formazioni si sono affrontate in Ligue 2: il bilancio è di 2 vittorie per il Tolosa, una per gli isolani e un pareggio.

Free Pick su Monaco-Brest e Lione-Clermont

Il Monaco ha la possibilità di centrare il 2° successo in pochi giorni (sarebbe il 4° negli ultimi 5 turni), ospitando il Brest, che attualmente occupa il 17° posto con 13 punti. I monegaschi sono in piena corsa per l’Europa e con un successo potrebbero entrare direttamente in lotta per un posto in Champions League. Attenzione, però, perché il Brest negli ultimi precedenti contro la squadra del Principato si sono sempre rivelati ostici. A nostro avviso però il Monaco potrà sfruttare il buon momento e prendiamo la quota @1.48 per la doppia in FREE PICK.

Alle 17:00 il Lione (24 punti) affronta il Clermont (19) per cercare il terzo risultato utile consecutivo che potrebbe avvicinare la compagine di Laurent Blanc alla zona Europa. Gli ospiti, invece, non vincono da ottobre e in caso di nuova sconfitta potrebbero essere risucchiati verso la zona calda della graduatoria. Nessuna vittoria del Clermont in questo scontro: tra Ligue 1 e coppa di Francia le formazioni si sono affrontate solo 3 volte: un successo del Lione e 2 pareggi. A nostro avviso però il Lione non sbaglierà in casa e anche qui andiamo con la favorita in quota @1.50 per la doppia.

DOPPIA FREE PICK @2.22

Monaco-Brest: 1

Lione-Clermont: 1

Pronostici Ligue 1 17a giornata: big match PSG-Lens

Alle 20:45 si affrontano le prime due della classe: il PSG (44) fa visita al Lens (37) che ha l’opportunità di accorciare portandosi a -4 dalla vetta. In caso di successo dei parigini, invece, il divario diventerebbe di 10 punti con una seria ipoteca sul titolo nonostante si sia solo all’inizio dell’anno. Gli ultimi due precedenti, curiosamente, si sono conclusi entrambi in parità e con il punteggio di 1-1, ma negli ultimi 16 scontri c’è una sola vittoria del Lens, 5 pareggi e 10 affermazioni del Paris Saint Germain.

Lunedì 2 gennaio alle 15:00 il programma prosegue con il match salvezza tra Strasburgo-Troyes, che non trovano la vittoria da diversi mesi. La scorsa stagione, doppio 1-1 tra queste due squadre, mentre negli ultimi 4 scontri di Ligue 1 il bilancio è in perfetta parità con un successo a testa e 2 pareggi.

Sfida importante per Lilla-Reims, che hanno rispettivamente 29 e 20 punti. I padroni di casa, vengono da 3 risultati utili consecutivi e vincendo possono rientrare nella lotta per un posto in Europa, ma il Reims è una delle formazioni più in forma della Ligue 1. Dal 2018 ad oggi il bilancio è leggermente a favore della formazione di casa con 3 successi, 2 pareggi e altrettante affermazioni del Reims.

In serata, il Montpellier ospita il Marsiglia alle 19:00 in una gara molto insidiosa per gli uomini di Tudor, che occupano la terza piatta con 33 punti, ma affrontano una formazione che non perde da tre turni di fila. Nessun successo per la formazione di casa negli ultimi 7 scontri, in cui l’Olympique ha vinto 4 vole (3 pareggi).

Tra Rennes-Nizza ci sono 10 punti di distacco in favore dei padroni di casa (31 vs 21), ma alle 21:00 di lunedì le chiacchiere staranno a zero. Negli ultimi 14 match di campionato tra queste due squadre, c’è una sola vittoria del Rennes: 8 affermazioni del Nizza e 5 pareggi.

