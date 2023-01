Pronostici Ligue 1 19a giornata. Nuovamente in campo il campionato di calcio francese che dopo il turno infrasettimanale, gioca nuovamente nel weekend e vi proponiamo un raddoppio abbondante con la FREE PICK su Lione-Strasburgo e Lilla-Troyes.

Pronostici Ligue 1 19a giornata: le prime partite in programma

Dopo il turno infrasettimanale, tour de force per la Ligue 1. Sabato alle 19:00 subito un piatto forte con Lens-Auxerre e Lorient-Marsiglia. Nella prima sfida, la seconda forza del campionato proverà a rimanere aggrappata al treno per il titolo; nel secondo match, si affrontano rispettivamente sesta e terza forza del campionato. Gli uomini di Igor Tudor vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva per coltivare ancora speranze di titolo.

Il Monaco, quarto con 34 punti, può allungare la sua striscia positiva di 4 risultati utili ospitando un Ajaccio che viene da due sconfitte consecutive.

Pronostici Ligue 1 19a giornata: big match Rennes-PSG

A chiudere il programma domenica alle 20:45 sarà la sfida tra la capolista Paris Saint-Germain e il Rennes, che avrà dalla sua parte il pubblico amico. I parigini si sono portati a +6 sul Lens dopo l’ultimo turno, mentre i padroni di casa sono incappati nella seconda sconfitta negli ultimi 3 turni. A Rennes il PSG non vince dal 2018: da allora, in campionato 2 sconfitte e un pareggio.

FREE PICK: doppia su Lione e Lilla

Il Lione, ottavo con 25 punti, cerca punti per l’Europa ospitando lo Strasburgo, penultimo in graduatoria. Il Lione in campionato ha vinto 12 partite di fila contro lo Strasburgo.

Discorso analogo per il Lilla, che potrebbe agganciare il 5° posto battendo il Troyes tra le mura amiche dopo 5 risultati utili consecutivi.

DOPPIA @2.26

Lione-Strasburgo: 1

Lilla-Troyes: 1

