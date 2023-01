Pronostici Ligue 1 20a giornata. Da venerdì a domenica si gioca il 20° turno del campionato di calcio cadetto. Sabato il big match Marsiglia-Monaco ma la nostra FREE PICK di giornata è sul lunch match domenicale, Nizza-Lilla.

Pronostici Ligue 1 20a giornata: le partite da non perdere

Venerdì scendono in campo Lorient-Rennes per l’anticipo del 20° turno di Ligue 1. Sfida in ottica Europa col Rennes che attualmente occupa il 6° ed ultimo posto valido per giocare le coppe, ma il Lorient è solo 5 punti dietro, anche se ha rallentato con 1 sola vittoria nelle ultime 5. Solo il Lens va meglio del Rennes in casa, il problema è fuori dove ha un rendimento da centro classifica. Una delle poche sconfitte interne il Rennes l’ha subita proprio all’andata contro il Lorient. Partita da tripla.

Due sfide al sabato, Troyes-Lens e una grande classica, Marsiglia-Monaco, che è anche il big match tra 3° e 4° in classifica di questa giornata del campionato di calcio transalpino. Li Marsiglia volta con 8 vittorie consecutive tra Coppa e campionato. Il Monaco arriva dal trasbordante 7-1 sull’Ajaccio e si è riposato non avendo giocato la coppa. All’andata pirotecnico 3-2 del Marsiglia nel Principato. Potremmo vedere un altra partita ricca di gol.

Il resto delle partite si giocano domenica nel pomeriggio e fino alla chiusura del turno domenica sera al Parco Dei principi con PSG-Reims, partita sulla carta in mano ai parigini offerti sotto @1.30 di quota per la vittoria. All’andata però il PSG fu fermato sullo 0-0 sul campo del Reims. La corazzata di Parigi rimane al comando della Ligue 1, ma non sta affatto dominando e le 2 sconfitte negli ultimi 3 turni hanno limato a 3 i punti di vantaggio sul Lens.

Pronostici Ligue 1 20a giornata: programma completo e quote

FREE PICK Ligue 1: Nizza-Lilla da Under

Il lunch match domenicale all’Allianz Riviera tra Nizza-Lilla accende subito gli animi. Entrambe le squadre sono capaci di grandi exploit offensivi. Di recente il Nizza ha battuto 6-1 il Montpelier e il Lilla ha regolato 5-1 il Troyes, ma le difese rimangono i rispettivi reparti migliori. 2-1 all’andata ma questa volta puntiamo su UNDER 2.5 @1.80.

Aggiungiamo che il match all’ora di pranzo ci viene in aiuto e che in questa stagione il Nizza è la miglior squadra da Under (O/U 7-12) con una media complessiva di 2.2 gol a partita. Il Lilla sale a 3.2 gol di media a partita, ma in trasferta le cose cambiano (2.4 gol) e gli ospiti hanno sempre segnato Under nelle ultime 3 partite lontani da casa.

