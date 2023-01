Pronostici Ligue 1 21a giornata. Turno infrasettimanale del campionato di calcio francese. Tutte favorite le big e le prime 5 in classifica, ci concentriamo su Lilla-Clermont come FREE PICK del 1 febbraio 2023.

Pronostici Ligue 1 21a giornata: tutte favorite le big

Tutta in campo mercoledì la 21° giornata di Ligue 1, il turno infrasettimanale del campionato di calcio transalpino. Le prime 5 della classe giocano tutte partite sulla carta facili. Montpellier-PSG con i parigini al comando del campionato, che sono quotati appena @1.32 per la vittoria in trasferta.

Anche in Lens-Nizza non ci dovrebbero essere problemi per i padroni di casa, attuale 2° forza del campionato e quotata @1.72 per la vittoria (quota in calo). In Nantes-Marsiglia gli ospiti (3° forza del campionato) si giocano @1.77 (anche qui la quota è in calo) su Sisal.

Chiudono il quadro Monaco-Auxerre (la squadra del principato è 4° e si gioca @1.30 per la vittoria) e Rennes-Strasburgo. Il fattore campo è importante per il Rennes, al 5° posto in campionato proprio grazie al rendimento interno (9-0-1) mentre in trasferta le cose vanno molto peggio (2-4-4 dopo le ultime 3 sconfitte consecutive lontano da casa). Il Roazhon Park spinge il Rennes favorito per un altra vittoria @1.55 (anche qui quota in calo) su Starcasino.

Pronostici Ligue 1 21a giornata: programma completo e quote

Vediamo il programma completo delle partite e le principali quote Snai.

FREE PICK: Lilla-Clermont partita combattuta (e da Under)

Una delle partite più combattute dovrebbe essere Lilla-Clermont, due squadre che provano a riprendere la corsa verso l’Europa. E’ messo meglio il Lilla a -3 dal Rennes al 5° posto, e a +5 proprio dal Clermont che insegue. Il problema degli ospiti è un attacco che ha segnato solo 24 gol, e che a volte vanifica il comunque buon approccio difensivo (27 gol al passivo). Non sarà facile segnare alla buona difesa del Lilla.

Il Lilla ha segnato 4 Under nelle ultime 5 partite. Lo scorso 28 dicembre a Clermont è finita 2-0 per il Lilla. Giochiamo UNDER 2.5 @2.04 anche per questa sfida per una quota di valore al raddoppio da provare.

