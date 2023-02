Pronostici Ligue 1 22a giornata. Ancora in campo il campionato di calcio francese dopo il turno infrasettimanale. Nel weekend si gioca la 22° giornata, noi ci soffermiamo su Rennes-Lilla come Free Pick di questo turno.

Pronostici Ligue 1 22a giornata: big match del calcio francese

Dopo il turno infrasettimanale, torna in campo già sabato la Ligue 1 francese. Ad aprire il weekend è il Paris Saint Germain, capolista, tornato alla vittoria in casa del Montpellier e salito a quota 51. I parigini ospitano il Tolosa, una delle squadre più in forma, ma sempre battuta negli ultimi 6 precedenti.

Tra le altre sfide interessanti del sabato c’è il match tra Rennes-Lilla, ovvero 5° contro 6°, e quello tra Clermont-Monaco, che vengono rispettivamente da una striscia positiva di 5 e 6 gare.

Domenica proverà a risollevarsi il Lens, terzo con 45 punti, che viene dal ko col Nizza e dovrà fare visita a un Brest che non perde da 4 turni e ha bisogno di punti per non retrocedere.

Chiude il programma il posticipo serale Marsiglia-Nizza: gli uomini di Tudor inseguono il PSG dal 2° posto a -5 e hanno vinto gli ultimi 2 precedenti contro questo avversario.

FREE PICK Ligue 1: Rennes-Lilla

Torniamo a parlare di Rennes-Lilla, sfida tra due squadre in zona Europa che finora in stagione stanno facendo fortuna grazie alle rispettive difese, specialmente quella del Rennes che ha subito solo 22 gol. Il Lilla è reduce da 4 Under nelle ultime 5 giornate di campionato, con 4 Under di fila in trasferta (2.3 gol totali di media fuori casa per il Lilla in questa stagione).

All’andata lo scorso 6 novembre, è finita 1-1, 5° Under negli ultimi 7 precedenti, e anche per questa sfida puntiamo su una partita a basso punteggio con FREE PICK UNDER 2.5 @1.83.

