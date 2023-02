Pronostici Ligue 1 23a giornata. Un turno del campionato di calcio francese molto interessante con diversi big match da non perdere come Monaco-Paris SG e Clermont-Marsiglia ma attenzione anche al posticipo Lione-Lens. Free Pick sull’anticipo Nizza-Ajaccio.

Pronostici Ligue 1 23a giornata: le sfide da non perdere

Venerdì sera si gioca l’anticipo della 23° giornata di Ligue 1, ovvero Nizza-AC Ajaccio, mentre sabato si disputano due gare molto importanti, ovvero Monaco-Paris SG e Clermont-Marsiglia. I monegaschi vengono da 7 turni senza sconfitte e credono nel colpaccio alla capolista, che viene comunque da una striscia positiva di 3 turni (2 vittorie). Il Marsiglia, invece, deve difendere il 2° posto dopo aver perso in casa contro il Nizza.

Domenica, il Rennes (5° con 40 punti) cercherà continuità in casa del Tolosa, ma alle sue spalle preme il Lille che in casa contro lo Strasburgo sogna il sorpasso.

Sfida verità nel posticipo domenicale tra Lione-Lens: i padroni di casa sono in forma (2 vittorie e un pari negli ultimi 4 turni), mentre gli ospiti non hanno mai vinto nelle ultime 3 giornate, perdendo contatto con la vetta.

Pronostici Ligue 1 23a giornata: programma completo

Nizza-AC Ajaccio (10.02. 21:00)

Monaco-Paris SG (11.02. 17:00)

Clermont-Marsiglia (11.02. 21:00)

Tolosa-Rennes (12.02. 13:00)

Angers-Auxerre (12.02. 15:00)

Lilla-Strasburgo 12.02. 15:00)

Montpellier-Brest (12.02. 15:00)

Reims-Troyes (12.02. 15:00)

Nantes-Lorient (12.02. 17:05)

Lione-Lens (12.02. 20:45)

FREE PICK: anticipo Nizza-Ajaccio

Per la FREE PICK facciamo un passo indietro all’anticipo di venerdì sera dall’Allianz Riviera, Nizza-Ajaccio. Gli ospiti sono in calo in 18° posizione dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 partite mentre il Nizza è in forma e si è rimesso in corsa per l’Europa con 3 vittorie consecutive.

3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 prove interne del Nizza che ha 3 vittorie e 1 pareggio anche negli ultimi precedenti contro l’Ajaccio. Ospiti che dovranno fare i conti anche con un infermeria piena e una lunga lista di indisponibili. Non è un caso che la quota dei padroni di casa sia in calo, ma consigliamo comunque VITTORIA NIZZA @1.60 di massima (caricabile in singola, o accoppiabile per una doppia).

