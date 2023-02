Pronostici Ligue 1 24a giornata. Quote, analisi e statistiche sui big match del campionato di calcio francese, con FREE PICK che si concentra sull’anticipo del venerdì, Auxerre-Lione.

Pronostici Ligue 1 24a giornata: big match in Francia

Domenica big match della 24° giornata di Ligue 1 tra la capolista Paris Saint Germain e il Lille. I parigini sono reduci dal tonfo esterno contro il Monaco e dalla sconfitta casalinga in Champions contro il Bayern, mentre gli ospiti sono in risalita e si trovano al 5° posto e reduci da 2 vittorie di fila.

Il Monaco, che è lanciatissimo al 3° posto con 47 punti, fa visita al Brest con l’obiettivo di rimanere attaccato al treno Champions, e perché no, fare qualche pensierino anche per il titolo.

Sfida tra squadre in crisi in Rennes-Clermont, entrambe sconfitte negli ultimi 2 turni, ma i padroni di casa hanno 10 punti in più e possono tornare in corsa per la qualificazione Champions.

Non vince da 4 turni il Lens (4° con 46 punti), che ospita un Nantes che è in serie positiva da due giornate.

Il Marsiglia di Tudor, seconda forza della Ligue 1 con 49 punti, chiuderà il turno nel posticipo in casa del Tolosa.

Pronostici Ligue 1 24a giornata: programma completo

Auxerre-Lione (17.02. 21:00)

Nizza-Reims (18.02. 17:00)

Strasburgo-Angers (18.02. 21:00)

Paris SG-Lilla (19.02. 13:00)

Brest-Monaco (19.02. 15:00)

Lorient-AC Ajaccio (19.02. 15:00)

Rennes-Clermont (19.02. 15:00)

Troyes-Montpellier (19.02. 15:00)

Lens-Nantes (19.02. 17:05)

Tolosa-Marsiglia (19.02. 20:45)

FREE PICK: Auxerre-Lione

Facciamo un passo indietro; è Auxerre-Lione ad aprire il 24° turno di Ligue 1, con gli ospiti reduci da 4 risultati utili consecutivi e desiderosi di rientrare nella lotta europea.

Il Lione ha subito solo 2 gol nelle ultime 4 giornate e per l’attacco dell’Auxerre (uno dei peggiori con soli 19 gol all’attivo) non sarà facile segnare contro gli ospiti. Padroni di casa al penultimo posto, con anche 47 reti al passivo dalla propria difesa, non vincono da 10 giornate di Ligue 1 (7 sconfitte). Il Lione ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro l’Auxerre, compreso il 2-1 dell’andata. Andiamo con VITTORIA LIONE @1.95.

