Pronostici Ligue 1 25a giornata. In Francia è in arrivo un turno di campionato molto importante con due big match al vertice: Marsiglia-PSG e Monaco-Nizza. Proprio sulla partita del Principato si sofferma il nostro studio per la free pick del campionato di calcio francese.

Pronostici Ligue 1 25a giornata: big match di giornata

Dopo l’anticipo tra Lille-Brest, la 25a giornata di Ligue 1 proseguirà sabato con altri 2 match, ma è domenica che si disputerà il grosso del turno, con il match d’alta quota tra Monaco-Nizza due tra le formazioni più in forma in questo momento. I monegaschi puntano a vincere per superare almeno momentaneamente il Marsiglia (2° a 52), impegnato nel posticipo con il PSG (57).

Sono 5 i punti di distacco tra Olympique Marsiglia-Paris Saint-Germain, ragion per cui la sfida di domenica alle 20:45 potrebbe riaprire il campionato, oppure chiuderlo. I parigini ci arrivano dopo la vittoria sofferta contro il Lille, mentre gli uomini di Tudor sono reduci da 2 consecutive, l’ultima in casa del Tolosa per 2-3. Si tratta del 3° scontro in stagione tra le due formazioni: il PSG ha vinto il match di andata in campionato per 1-0, mentre il Marsiglia ha eliminato la formazione di Galtier agli ottavi di Coppa di Francia vincendo per 2-1. Si tratta dell’unico successo dell’Olympique negli ultimi 6 incroci(4 vittorie PSG).

Pronostici Ligue 1 25a giornata: Programma completo

Lilla-Brest (24.02. 21:00)

Angers-Lione (25.02. 17:00)

Montpellier-Lens (25.02. 21:00)

Lorient-Auxerre (26.02. 13:00)

AC Ajaccio-Troyes (26.02. 15:00)

Clermont-Strasburgo (26.02. 15:00)

Nantes-Rennes (26.02. 15:00)

Reims-Tolosa (26.02. 15:00)

Monaco-Nizza (26.02. 17:05)

Marsiglia-Paris SG (26.02. 20:45)

FREE PICK Monaco-Nizza

Torniamo a parlare di Monaco-Nizza su cui si concentra la nostra FREE PICK. 1-0 in trasferta per il Monaco all’andata, 2° sfida di fila (3° nelle ultime 4) in cui queste squadre non vanno entrambe a segno quando si sfidano tra loro.

Il Nizza arriva anche da un recente 0-0 contro il Reims lo scorso turno di campionato, con 5 Gol NO nelle ultime 6 partite. Il Monaco arriva da 4 vittorie, ma in 3 occasioni la squadra del principato non è riuscita a tenere la porta inviolata. Questa volta andiamo contro tendenza per una quota di valore per un raddoppio abbondante su GOL NO @2.10.

