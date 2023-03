Pronostici Ligue 1 27a giornata. In Francia il nuovo turno di campionato inizia venerdì subito con una sfida molto interessante: Lilla-Lione. La nostra FREE PICK del campionato transalpino questa settimana si concentra su Auxerre-Rennes di sabato pomeriggio.

Pronostici Ligue 1 27a giornata: le sfide più interessanti

La 27a giornata della Ligue 1 si apre subito con una sfida molto interessante, quella tra Lilla-Lione, anticipo del venerdì. Le due formazioni sono attualmente sesta e decima, dopo essere partite con ambizioni importanti, e questa sfida potrebbe chiarire i rispettivi obiettivi da qui a fine stagione. Il Lione ha vinto i 2 precedenti stagionali tra match di andata e Coppa di Francia.

Il PSG, dopo l’eliminazione dalla Champions, sabato fa visita al Brest per mantenere gli 8 punti di vantaggio sul Marsiglia, che invece sarà impegnato nel posticipo domenicale contro lo Strasburgo in casa.

Gara tosta per il Monaco terzo in classifica, che ospita un Reims che non perde in campionato da ben 12 turni. Proverà ad approfittarne il Lens, quarto a pari punti con i monegaschi e atteso dalla trasferta di Clermont.

Pronostici Ligue 1 27a giornata: Programma completo e quote

PROGRAMMA 27a GIORNATA LIGUE 1

Lilla-Lione (10.03. 21:00)

Auxerre-Rennes (11.03. 17:00)

Brest-Paris SG (11.03. 21:00)

Clermont-Lens (12.03. 13:00)

AC Ajaccio-Montpellier (12.03. 15:00)

Angers-Tolosa (12.03. 15:00)

Lorient-Troyes (12.03. 15:00)

Nantes-Nizza (12.03. 15:00)

Monaco-Reims (12.03. 17:05)

Marsiglia-Strasburgo (12.03. 20:45)

Vediamo nel dettaglio le quote dell’anticipo interessante che apre questo turno del campionato di calcio francese, Lilla-Lione.

FREE PICK: Auxerre-Rennes

Brutto cliente per il Rennes (5°): affronterà in trasferta l’Auxerre, che lotta per non retrocedere e non perde da 5 gare consecutive e che è riuscito a dare una svolta alla propria stagione grazie alla ritrovata difesa che era stato il grande problema dell’andata, assieme ad un attacco che rimane abbastanza sterile.

Il Rennes è O/U 1-4 nelle ultime 5 giornate di campionato e in Ligue 1 sono 3 Under consecutivi anche per l’Auxerre che dovrà vendicare il pesante 0-5 subito all’andata sul campo del Rennes. I precedenti 4 scontri diretti (e 8 su 9) si erano chiusi con poche reti come ci aspettiamo questa volta e come FREE PICK consigliamo UNDER 2,5 @1.78.

