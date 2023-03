Pronostici Ligue 1 28a giornata. Per questo turno del campionato francese abbiamo scelto di puntare sulle partite di Lens-Angers ed AC Ajaccio-Monaco da combinare insieme per un raddoppio abbondante come free pick di questo turno di Ligue 1.

Pronostici Ligue 1 28a giornata: le partite da non perdere

Si apre con l’anticipo di venerdì sera tra Lione-Nantes la 28a giornata di Ligue 1. I padroni di casa sono nettamente favoriti in quota @1.60 per la vittoria, anche se sono reduci da 2 pareggi. Il Nantes invece dopo 3 sconfitte si è in parte ripreso col 2-2 contro il Nizza.

I due match più interessanti si giocano per ultimi: il Paris Saint-Germin capolista con 66 punti ospita il Rennes, quarto a quota 47, con l’obiettivo di allungare ulteriormente e ipotecare il titolo al cospetto di un Olympique Marsiglia che fa visita a un Reims che si è confermato nelle ultime settimane una squadra “ammazza-grandi”.

Pronostici Ligue 1 28a giornata: Programma Completo e Quote

PROGRAMMA 28a GIORNATA LIGUE 1

Lione-Nantes (17.03. 21:00)

Tolosa-Lilla (18.03. 17:00)

Lens-Angers (18.03. 21:00)

AC Ajaccio-Monaco (19.03. 13:00)

Montpellier-Clermont (19.03. 15:00)

Nizza-Lorient (19.03. 15:00)

Strasburgo-Auxerre (19.03. 15:00)

Troyes-Brest (19.03. 15:00)

Paris SG-Rennes (19.03. 17:05)

Reims-Marsiglia (19.03. 20:45)

FREE PICK: doppia Lens e Monaco

Sabato scende in campo il Lens che difenderà il terzo posto ospitando il fanalino di coda Angers che ha perso nettamente le ultime 4 partite (12 gol incassati per la peggior difesa di Ligue 1 mentre il Lens ha la miglior retroguardia di tutto il campionato). Il Lens ha già vinto 2-1 all’andata sul campo dell’Angers. Troppa differenza tra le due formazioni, prendiamo la vittoria del Lens ma la quota massima @1.28 è troppo bassa e deve essere abbinata con un altra giocata.

Scegliamo il Monaco, che non vince da tre turni (2 sconfitte e un pari), e che ha l’occasione di tornare a fare bottino pieno visto che fa visita domenica all’Ajaccio, che occupa il terzultimo posto con 21 punti e ha perso 4 delle ultime 5 partite. I corsi sono titolari del peggior attacco del campionato, solo il PSG invece segna più della squadra del Principato che deve darsi una svegliata se non vuole perdere il treno Europa. All’andata il 7-1 interno del Monaco dice tutto.

DOPPIA @2.20

Lens-Angers: 1

Ajaccio-Monaco: 2

